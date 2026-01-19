諾羅大爆發噴酒精竟「無效」 醫師揭致命誤區：噴了只是幫病毒洗澡

醫師卓韋儒表示，諾羅病毒屬於「無套膜」病毒，酒精無法破壞其結構。（本刊資料照）

近期諾羅病毒進入流行高峰，診間病例爆增。雲林長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒特別在臉書發文提醒，許多民眾習慣隨手噴酒精消毒，但在對抗諾羅病毒時，這其實是「致命誤區」。卓醫師解釋，諾羅病毒屬於「無套膜」病毒，酒精無法破壞其結構，噴灑酒精對諾羅病毒而言，就像是「幫它洗澡」一樣，根本殺不死它。

「物理性移除」才是王道：肥皂濕洗手20秒

面對強悍的諾羅病毒，醫師強調最有效的自保方式是回歸基礎的「肥皂洗手」。透過肥皂搓洗至少20秒，利用流動的水將病毒從皮膚表面「物理性移除」，效果遠勝於酒精消毒。醫師直言，酒精在對付諾羅時僅能充當沒水時的臨時「配角」，一旦看到水龍頭，請務必立刻補上肥皂洗手。

環境消毒靠「它」：稀釋漂白水才夠力

如果家中已經有人不幸感染，單純噴灑酒精無法阻斷傳播。卓醫師建議，環境清潔必須改用「稀釋過的漂白水」進行擦拭消毒，才能有效瓦解病毒活性。對於身邊那些瘋狂噴酒精卻不洗手的朋友，醫師幽默呼籲與其噴到手部皮膚乾燥流失水分，不如養成正確的洗手習慣。

醫師自保三建議

濕洗手20秒：確實搓洗，物理性帶走病毒。 酒精非主力：僅限缺水時暫代，不可完全依賴。 漂白水清消：家中有人染病，環境消毒需用稀釋漂白水。

