諾羅大爆發！日常「1動作」恐讓病毒長驅直入 食藥署急籲5要2不保命

諾羅盛行！卓韋儒醫師指出，噴酒精像「幫病毒洗澡」，若只依賴酒精搓手，手上病毒依然活躍，隨手抓取食物進食，恐讓病毒長驅直入。示意圖／取自photoAC

近期氣溫驟降，正值諾羅病毒（Norovirus）好發高峰期！許多民眾出現上吐下瀉症狀，以為只要隨身攜帶酒精噴霧消毒就能安心，但肝膽胃腸科醫師卓韋儒急呼，這觀念是大錯特錯！酒精根本殺不死諾羅病毒，噴灑酒精反而像在「幫病毒洗澡」，他並提出「3招」自保，而食藥署也同步呼籲，防範諾羅需嚴守「5要2不原則」，才能守住全家健康。

毒王發威！連霸8年食物中毒榜首

根據衛福部食藥署統計，自民國104年至112年間，諾羅病毒穩居國內「食品中毒病因」的第一名，傳染力極強，只要極少量病毒顆粒即可致病。卓韋儒表示，近期診間出現大量諾羅感染案例，許多患者不解地問「我明明都有噴酒精消毒，為什麼還是中招？」

酒精對「無套膜」病毒無效

針對民眾的疑問，卓韋儒解釋了關鍵原因，諾羅病毒屬於「無套膜」病毒，一般的75%酒精主要透過破壞病毒的脂質外殼（套膜）來殺菌，但對於沒有套膜保護的諾羅病毒來說，酒精無法發揮作用。

廣告 廣告

「噴上去就像幫它（病毒）洗澡一樣！」卓韋儒生動形容，民眾若只依賴酒精搓手，手上的病毒依然活躍，隨手抓取食物進食後，病毒便長驅直入。

卓韋儒表示，必須用肥皂起泡並用力搓洗，利用介面活性劑將手上病毒「物理性移除」，最後用清水沖乾淨，如此才能有效對抗諾羅。示意圖／取自pixabay

3招自保：別再乾洗手 請用肥皂

面對這波病毒攻勢，卓韋儒提出了具體的「防疫3要訣」，呼籲民眾務必落實。

1.濕洗手至少20秒

這是最重要的一步，必須使用肥皂起泡並用力搓洗，利用介面活性劑將手上的病毒「物理性移除」，最後用清水沖乾淨。

2.酒精只是配角

酒精只能在「完全沒水」的情況下暫時替代。一旦看到水龍頭，請立刻進行濕洗手。

3.環境用漂白水

若家中有人感染，患者接觸過的環境、門把、馬桶，必須使用稀釋過的漂白水（次氯酸鈉）擦拭消毒，酒精對環境消毒同樣無效。

卓韋儒強調，與其噴酒精噴到雙手乾裂，不如乖乖回歸傳統的肥皂洗手，在這波疫情高峰期，正確的衛生觀念才是保護自己與家人的唯一解方。

食藥署提醒民眾謹記「5要2不」原則，呼籲大家貝類開殼後要多煮一下、有症狀勿掌廚。示意圖／取自pixabay

歲末防毒！食藥署祭「5要2不」原則 有症狀勿掌廚

除了手部衛生，食藥署也特別提醒，秋冬是諾羅病毒猖獗季節，其傳染力極強，不僅透過食物傳播，更會「人傳人」。為了預防歲末聚餐引發集體食物中毒，民眾應謹記「5要2不」原則：「要洗手」、「要新鮮」、「要生熟分開」、「要徹底加熱」、「要注意保存溫度」以及「不飲用山泉水」、「不採食、不贈送、不收受不明動植物」。

食藥署最後強調，若餐飲從業人員或家庭掌廚者出現上吐下瀉等疑似症狀，應暫停接觸食品與料理工作，待症狀解除至少48小時後再恢復。與其迷信酒精消毒，不如回歸最基礎的「肥皂洗手」與「徹底加熱」，特別是貝類開殼後要多煮一下，從日常細節做起，才能降低食物中毒風險，安心過好年。



回到原文

更多鏡報報導

血汗低薪不是最慘？會計系56%人喊「後悔讀」只排第4 冠軍竟是這鐵飯碗

之後就拜託了…演藝圈「潛規則」是真的！綜藝教父抖黑幕：經紀人竟是皮條客

白眼翻到後腦勺！長輩狂問「月入有無10萬？」網教2招反制：秒噤聲

人妻「向出軌尪道歉」爆紅！霸氣舉動狂吸20萬粉 網友再提1大膽建議