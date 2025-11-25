諾羅病毒嘔吐怎麼清？ 專家籲備妥「緊急處理包」：只用酒精沒效

專家建議，為避免諾羅病毒在家中擴散，家長可先準備好「嘔吐處理包」。（示意圖／photoAC）

秋冬是諾羅病毒及各類腸胃型感冒的好發季節，日本食品衛生協會更將每年11月到隔年2月列為「諾羅病毒食物中毒防治強化期」。專家提醒，若家中小孩突然嘔吐，家長若只以酒精快速擦拭消毒，很可能無法消滅諾羅病毒，甚至因清理方式不當，將病毒擴散到更多區域，因此為避免家中其他成員跟著中標，建議家庭應備妥「嘔吐處理包」，才能在第一時間阻絕病毒蔓延。

日本厚生勞動省指出，諾羅病毒引起的腸胃炎、食物中毒，全年均有可能發生，但在冬季特別常見。諾羅病毒會經由口腔、手指或食物等媒介傳播，並在人體腸道內繁殖，引發嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀，一般人從輕微症狀中恢復的時間不長，但兒童和老年人可能出現嚴重症狀，甚至意外被嘔吐物嗆死。

日本厚生勞動省提醒，目前尚無諾羅病毒疫苗，且患者糞便及嘔吐物中會排出大量病毒，因此在飯前、如廁後都務必洗手，任何接觸過腸胃炎患者的人都應妥善處理患者的糞便和嘔吐物，以防止感染擴散，尤其是免疫力較弱的人群，如兒童和老年人，用餐前務必將食物徹底煮熟，直到中心完全熟透。

日本小兒科學會專家堀向健太表示，普通的酒精類消毒液對諾羅病毒效果不佳，家長可以在家備有「嘔吐處理包」，內容物包括一次性手套、口罩、紙巾、塑膠袋、濃度5%的漂白水和一個500毫升的空塑膠瓶。他建議，只需要2瓶蓋、濃度約5%的漂白水，接著加滿水到500毫升，就可以製作成次氯酸鈉溶液。

堀向健太示警，在清理嘔吐物時，務必戴上口罩和手套、確保室內通風，先用紙巾蓋住嘔吐物，並浸泡在消毒液中，從外向內擦拭污染區域，並用紙巾包裹起來，將用過的紙巾和手套放入塑膠袋中丟棄，再拿同樣的消毒液擦拭地面，靜置5到10分鐘，最後用水沖洗乾淨並洗手即可。

