諾羅病毒大爆發！狂噴酒精「幫它洗澡」殺不死 醫：這1招最有效

洗手是對抗諾羅病毒的有效方式。翻攝卓韋儒臉書



諾羅病毒近日在社區內大爆發，由於傳染力強，不少民眾都感染，造成噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，就有民眾向醫師說，自己狂噴酒精仍中招。雲林長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒表示，諾羅病毒沒有套膜，酒精噴上去就像「幫它洗澡」，根本殺不死，最有效的方法還是用肥皂洗手。

卓韋儒近日在臉書粉專上提醒，近期診間諾羅病毒大爆發，許多人存在致命誤解「以為噴酒精就無敵」，但是諾羅病毒沒有套膜，酒精噴上去就像「幫它洗澡」，無法殺死病毒，因此防護最有效的方法仍是用肥皂洗手。

廣告 廣告

卓韋儒建議，濕洗手至少搓洗20秒，徹底清潔手部以後，才能將病毒物理性移除；若家中有人感染諾羅病毒，也要用稀釋漂白水清潔環境，才能真正降低傳染風險。他並強調，酒精只能算輔助，沒有水時可暫時使用，但有水源時最好立刻用肥皂洗手。

疾管署網站，諾羅病毒傳染力強，感染後主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能伴隨發燒、寒顫、倦怠、頭痛或肌肉酸痛。症狀通常持續1至3天後會逐漸痊癒。目前尚無特效藥可治療諾羅病毒，主要原則是補充水分與電解質，以防脫水。

卓韋儒也呼籲網友，提醒身邊瘋狂噴酒精的朋友，與其噴酒精噴到手很乾，不如乖乖回歸肥皂洗手，真正防護從正確洗手開始。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂