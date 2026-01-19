諾羅病毒大爆發！醫點迷思：噴酒精像幫它洗澡...根本沒用

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒示警，門診近期出現諾羅疫情高峰，許多上吐下瀉的患者湧入診間。他觀察到民眾普遍存在一個致命誤解，誤以為噴了酒精就能有效防護，但事實上諾羅病毒因為沒有套膜，酒精對它來說只是「幫它洗澡」，完全無法發揮殺菌效果。

諾羅病毒因為沒有套膜，酒精對它來說只是「幫它洗澡」，完全無法發揮殺菌效果。 （示意圖／Pixabay）

卓韋儒在粉專指出，真正有效的自保方式必須靠「濕洗手」至少20秒，利用肥皂搓洗才能將病毒物理性移除。他強調酒精只能當作沒水時的配角，一旦看到水龍頭應立刻補洗手。若家中有人感染，環境消毒則需使用稀釋漂白水才夠力。

「腸胃炎和腸病毒的元凶不完全是食物，而是你的手!」卓韋儒揭露一項驚人真相。他表示多數人以為腸胃炎是吃壞肚子，但臨床上發現往往是手沒洗乾淨，將病原體直接送進嘴裡。

卓韋儒進一步列舉4大常跟「手」有關的病原。諾羅病毒常在餐廳、學校或家庭群聚爆發，特徵是上吐下瀉、傳染力驚人，臨床上最常看到小孩先中招，沒洗手摸玩具、吃零食，最後全家都掛病號。沙門氏菌來源多為沒煮熟的蛋、肉類或砧板交叉污染，患者會出現高燒、腹痛，甚至一天腹瀉十幾次，嚴重恐脫水送醫。

諾羅病毒常在餐廳、學校或家庭群聚爆發，特徵是上吐下瀉、傳染力驚人。 （示意圖／Pixabay）

大腸桿菌致病株來自未熟牛肉、生菜或受污染水源，嚴重時會造成血便及腎臟問題。腸病毒透過糞口傳染，小孩摸到被污染的玩具、門把後把手放嘴裡就中鏢，除了常見的手足口病、口腔潰瘍外，也可能伴隨嘔吐腹瀉，嚴重時恐引發腦炎、心肌炎。

卓韋儒引用WHO資料強調，正確洗手可降低30%至50%的腸胃炎風險。他提到很多患者無奈表示「只是去夜市吃東西」或「小孩回家就吐」，追問下才發現都是飯前沒洗手、邊滑手機邊吃惹的禍。卓韋儒呼籲，「與其噴酒精噴到手乾，不如乖乖回歸肥皂洗手」，務必記住「吃東西前、上廁所後、摸完手機錢幣後」3大關鍵時機確實洗手，別讓這些小動作成為病原體的漏洞。

