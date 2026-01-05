諾羅病毒好發時節已到！感染會食品中毒、急性腸胃炎 如何預防、消毒？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

冬天是諾羅病毒的好發時節，而且根據衛福部食藥署統計，104－112年間諾羅病毒是國內食品中毒的首要病因。台北市政府衛生局呼籲民眾、食品業者需特別注意，並採取相關預防措施，避免諾羅病毒食品中毒。

諾羅病毒感染會造成哪些症狀？

諾羅病毒是一種會造成急性腸胃炎的病毒，感染後可能會覺得噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，部分會有輕微發燒等症狀，發病潛伏期一般約為24－48小時，症狀通常會持續1－10天，之後就會逐漸痊癒。

少量就會致病、高度傳染力 諾羅病毒如何傳播？

諾羅病毒好發於冬季（11月－3月），人類是唯一宿主，主要透過糞口途徑傳染，如：吃到或喝到污染的食物或飲料、接觸到患者的嘔吐物或排泄物、接觸到病患曾接觸過的物體表面、與病患分享食物、水、或器皿等。





台北市政府衛生局表示，諾羅病毒能長時間存活在感染者的糞便、嘔吐物中，而且病毒顆粒少量接觸就會致病，具有高度傳染力，因此需要特別注意受感染者的環境消毒，避免病毒傳染。

哪些食物易受污染？ 哪些人是諾羅病毒高危險族群？

根據食藥署資料顯示，最易發生諾羅病毒傳染的場所，包括飯店、學校等人口密集場所。而易受諾羅病毒污染引發食品中毒的食品，包含受病毒汙染的生蠔、生魚片等，或未經加熱處理的即食食品如三明治、生菜等。





台北市政府衛生局提醒，長者、孕婦、嬰幼兒、免疫力弱人士等高危險族群，要特別注意預防諾羅病毒感染。

如何預防諾羅病毒？ 環境消毒能用酒精嗎？

諾羅病毒任何年齡層都有可能感染，平時應注意個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒。台北市衛生局建議，民眾、食品業者採取以下方法，預防諾羅病毒感染：

勤洗手：保持個人衛生，飯前、如廁後應洗手

避免生食、生飲：

發病要區隔：

清潔後正確消毒：



