諾羅病毒急噴嘔吐物？醫揭「清理SOP」一次看

生活中心／王靖慈報導

冬天除了寒冷，還有大家最害怕的「諾羅病毒」一同報到。日本食品衛生協會特別提醒，每年11月到隔年2月是諾羅病毒的「高峰期」，家中有小孩者尤其要當心。許多家長看到小孩突然「吐了整片」，第一反應是拿酒精狂擦，不過日本小兒科醫師也特別警告：「酒精根本殺不死諾羅病毒，還可能不小心把病毒越推越散！」





諾羅病毒「1人中全家中」酒精根本殺不死！醫師教「嘔吐物處理SOP」一次了解

對抗諾羅病毒最好的辦法就是勤洗手。（示意圖／Pexels）





根據相關數據顯示，單純靠勤洗手，就能讓校園感染傳播減少85%以上。只是諾羅病毒對酒精「完全不買單」，所以比起消毒酒精，肥皂搓洗與流動水沖洗才是真正王牌。而在家中若發生孩子突然噴吐，更不能用酒精直接擦，因為酒精不能滅活諾羅，還可能讓病毒被抹得到處都是。因此部分專家也強烈建議家中一定要準備「嘔吐物處理包」。專家提醒，只要備好處理包、知道正確步驟，遇到緊急狀況時就不會慌亂，也能把感染風險降到最低。

嘔吐物處理包裡面必備：

一次性手套、口罩、紙巾、塑膠袋、氯漂白水（5%濃度）、以及500ml的空瓶。

使用方法：

準備一個塑膠瓶，用記號筆以大字寫上「2瓶蓋漂白水+滿水（= 0.1%消毒劑）」，避免混淆。加入2瓶蓋（約10毫升）5%濃縮氯漂白劑，接著加水至500毫升，即可製成約0.1%次氯酸鈉溶液。

清理時先戴口罩、手套、保持通風，用紙巾覆蓋嘔吐物並倒上消毒液，之後從外往內擦，避免把病毒越擦越開。處理完要把所有用過的用品全丟袋子裡，最後再用同樣的消毒液擦地、靜置5～10分鐘後沖洗。





諾羅病毒「1人中全家中」酒精根本殺不死！醫師教「嘔吐物處理SOP」一次了解

吃優格、納豆等發酵食品對良好腸道環境有幫助。（示意圖／Pexels）





而日本小兒科權威堀向健太也指出，諾羅病毒傳播力非常強，研究甚至發現，血型也跟感染風險有關。2020年一份分析指出，O型血感染諾羅的風險是A、B、AB型的1.3倍。但血型只是其中一項因素，還跟「腸道環境」與「FUT2基因」有關。腸道菌叢平衡良好的人，感染機率與症狀似乎都較低，所以吃優格、味噌、納豆等發酵食品多少有點幫助。不過醫師強調，這些都「不是護身符」，真正有效的仍是正確洗手。

