諾羅病毒高峰期來襲 食用這些食品要特別注意

〔記者張協昇／南投報導〕每年11 月至隔年 3 月為諾羅病毒流行高峰期，南投縣衛生局提醒民眾，諾羅病毒主要透過糞口途徑傳播，除了未充分加熱的生鮮魚貝類，高風險食品還包含即食料理、沙拉、三明治、冰品等，民眾務必注意飲食安全，並掌握「食材新鮮、勤洗手、生熟分開、徹底煮熟」四大原則，才能遠離病毒。

南投縣衛生局指出，諾羅病毒於1968 年在美國俄亥俄州諾沃克市首次被發現，是造成食品型腸胃炎最常見的病原之一。其傳染力極強，只需少量病毒即可能引發感染，主要透過糞口途徑傳播，包括食物、水源、共用餐具，或接觸患者嘔吐物、排泄物及遭污染的環境表面。

感染後常見症狀包括噁心、嘔吐、腹部絞痛與水樣腹瀉，也可能出現頭痛、肌肉痠痛、倦怠或輕微發燒，症狀多持續1至3天。多數患者只要補充水分與電解質即可恢復，但嬰幼兒、長者及免疫力較弱族群，應特別留意並及早就醫。

衛生局提醒，平時應落實良好個人與飲食衛生習慣，如廁後、飯前及處理食物前務必以肥皂洗手，飲用水應煮沸，食物須徹底煮熟，避免生食貝類，並配合正確的環境消毒措施；在病毒流行期間，選擇衛生條件良好的餐飲場所，並於症狀解除後 48 小時再恢復工作，以降低傳播風險。

