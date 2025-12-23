諾蘭史詩新作《奧德賽》預告曝光 麥特戴蒙挑戰希臘英雄

名導克里斯多夫諾蘭推出最新史詩力作《奧德賽》由麥特戴蒙主演。（UIP提供）

以《奧本海默》奪下奧斯卡最佳導演的名導克里斯多夫諾蘭推出最新史詩力作《奧德賽》，本片是一部神話動作史詩片，使用全新的IMAX技術在世界各地取景拍攝，這部電影將荷馬筆下奠定西方文明基礎的經典史詩搬上IMAX大銀幕，22日晚間釋出預告，由於卡司陣容相當華麗，令影迷都十分期待。

預告片中可以看到由麥特戴蒙飾演奧德修斯、飾演他妻子潘妮洛普的安海瑟薇以及湯姆霍蘭德飾演2人兒子特勒馬科斯。本片講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，最終與妻子重逢的傳奇旅程。短短1分48秒的預告，可見麥特戴蒙在返家路上遇到了各種不速之客，最後安海瑟薇對麥特戴蒙表示「答應我你會回來」，但他卻以一句「如果我辦不到呢？」留下懸念。

廣告 廣告

《奧德賽》海報曝光。（UIP提供）

卡司陣容還包括羅伯派汀森、露琵塔尼詠歐、千黛亞和莎莉賽隆，千黛亞飾演守護奧德修斯的女神雅典娜；羅勃派汀森則飾演潘妮洛普的追求者之一安提諾俄斯。

更多中時新聞網報導

派翠克支持死刑 犯罪要接受懲罰

BLACKPINK 韓流推向頂流

PLG》獵鷹開箱貝納師 賞洋基2連敗