諾蘭新片《奧德賽》預告曝光 麥特戴蒙、安海瑟薇深情對話藏懸念

好萊塢名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）備受矚目的新片《奧德賽》（The Odyssey）於今日正式發布首支預告！諾蘭將荷馬筆下奠定西方文明基礎的經典史詩搬上 IMAX 大銀幕，並集結了影史罕見的超級卡司陣容。

預告片中金獎影帝麥特戴蒙（Matt Damon）以滿臉鬍鬚的滄桑造型亮相，飾演深陷十年返家之路的英雄「奧德修斯」。他以沙啞的嗓音說道：「經過多年的戰爭……沒有人能阻擋我的戰士們……回家……甚至連我自己也不能。」

曾與諾蘭合作過《星際效應》的安海瑟薇（Anne Hathaway）此次飾演其妻「潘妮洛普」，預告中她深情請求丈夫承諾歸來，奧德修斯卻語帶遲疑地回應：「如果我辦不到呢？」兩人虐心的互動預示了這場返家之路將充滿未知的阻礙。此外，「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）則飾演兩人的兒子「特勒馬科斯」，展現新一代英雄的成長雛形。

除了核心鐵三角，其他配角名單更是星光熠熠，包括羅伯派汀森（Robert Pattinson）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、千黛亞（Zendaya）、莎莉賽隆（Charlize Theron）。

諾蘭此次再度挑戰大銀幕視聽極限，透露在拍攝過程中使用了驚人的200萬英尺 IMAX 膠片，並橫跨全球實地取景，力求呈現最真實的神話壯闊感。

《奧德賽》被定義為一部神話動作史詩片，這也是諾蘭繼《奧本海默》後再度挑戰宏大的敘事。電影預計將於2026年7月17日全球同步上映，屆時觀眾將見證這段橫跨十年、交織人性與神祇阻撓的返家之旅。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導