諾貝爾化學獎、唐獎雙冠冕 亞基教授網格化學創新 科工館展出淨零永續新視野

【記者 王雯玲／高雄 報導】沙漠也能變甘泉！有一種利用網格化學的技術，可以在乾旱中收集水氣、碳捕捉，為能源、環境與水資源帶來突破性永續解方，開創這項應用技術的奧馬爾．亞基(Omar M.Yaghi)教授，榮獲2024年唐獎永續發展獎以及2025年獲諾貝爾化學獎雙冠冕，他的相關傑出貢獻，目前在高雄市的國立科學工藝博物館「唐獎榮耀展」展區中的「永續發展獎」專區特別介紹，歡迎市民朋友前來參觀。

亞基(Omar M.Yaghi)教授是出生於約旦的巴勒斯坦難民後代，在約旦荒漠中目睹一家十一口仰賴政府每兩週配給自來水的經歷，其成長的歷程給予了他靈感泉源，使他立志透過科學為乾旱地區解決用水難題。亞基教授透過網格化學將有機與無機分子「像搭積木一樣」連結成具有高度孔隙的金屬有機框架（MOFs）和共價有機框架（COFs）材料。這類新穎材料擁有巨大內表面積和可客製化孔洞結構，能吸附濃縮大氣中的二氧化碳、甲烷、氫氣和水分，為能源與環境領域帶來革命性應用。在展場中，可以了解模擬MOF晶體吸附二氧化碳和甲烷的過程、以及MOF沙漠集水裝置的原理示意，圖示說明讓觀眾理解「抓住空氣中的氣體與水」的技術如何成真。

廣告 廣告

淨零與永續是當代全球面對氣候變遷、環境保護和經濟發展的重要共識與關鍵挑戰。科工館的唐獎展場另有「淨零碳排」專區，結合淨零碳排放情境展示與聯合國永續發展目標（SDGs）資訊圖表，闡述全球淨零轉型的重要意義、也介紹歷屆永續發展獎得主的貢獻與影響。科工館希望能啟發各年齡層觀眾關注氣候變遷與永續未來，共同思考「淨零生活」可以如何在家園落實。

除了亞基教授的創新之外，本屆榮耀展以「唐獎榮耀與美好生活對話」為策展概念，透過互動牆面與生活化的對話情境，帶領觀眾主動探索唐獎歷屆除了永續發展，以及生技醫藥、漢學及法治等領域之獎項得主的卓越成就。其中，近來兩位唐獎得主相繼辭世隕落，他們分別是史學界泰斗許倬雲院士（2024年唐獎漢學獎得主）與靈長類動物學家珍·古德博士（2020年唐獎永續發展獎得主）。許教授善於挖掘歷史長河的本質問題，強調文化交流互鑑與中國在世界中的定位，其學術視野涵蓋國家、民族乃至全人類的深切關懷，被譽為兼具博雅理念與經世濟民情懷的史家；珍·古德博士則投身非洲叢林超過60年，細心觀察黑猩猩社會行為的祕密，開創靈長類研究的里程碑，她不僅以發現黑猩猩製作和使用工具的壯舉震驚科學界，更在此後數十年奔走世界各地，致力於野生動物保育與環境教育，被尊稱為「黑猩猩之母」，成為全球自然保育的象徵性人物。

科工館身為國家級科普教育場館，扮演著推動全民淨零教育的重要角色。為響應政府「2050淨零排放」目標，科工館近年積極在館舍營運中落實減碳行動，並完成溫室氣體盤查。此盤查報告建立了科工館的碳排放資料，也為後續制定減碳策略提供了科學依據。現正據此推動節能設備改善與能源管理優化措施，包括陸續汰換或升級高效率儲冰式冷氣主機、中央空調循環水幫浦，於北館高樓層展區窗面加貼隔熱節能膜，以降低空調負載，同步進行建築能效評估，引進AI智慧感測技術建置館舍建築資訊模型（BIM）監控，用以提升能源調度效率及節能成效。從全面量測碳足跡到規劃淨零路徑，科工館正穩健邁向「永續綠色博物館」的目標。

在硬體減碳升級之外，科工館也持續善用自身專業，以創新展覽和教育活動引導大眾關注環境永續議題。除了唐獎永續榮耀展外，北館B1F「氣候變遷展示廳」定期推出專題特展，例如正在展出的「氣候任性．臺灣韌性—高溫篇」，透過高溫劇場、心理測驗遊戲、互動販賣機等生動設計，並介紹動物與人類各自發展的抗熱絕招，帶領觀眾體驗日常生活中可實踐的調適行動。同時，北館1F「Next Power 氫能站」特展，透過互動裝置與實體展出，將氫能應用與生活緊密連結，讓民眾深入了解氫能的發展現狀與未來潛力，展現氫能在推動能源轉型中的關鍵角色。

科工館誠摯邀請社會大眾利用減碳的方式(捷運、輕軌、Ubike等大眾運輸工具)來館參訪，親身感受永續科學為美好生活帶來的改變與希望。同時，也期待每一位參觀者從日常生活的小改變做起，減少個人碳足跡、支持環境友善措施，共同朝2050淨零目標邁進，成為淨零轉型的參與者與推動者。（圖／記者王雯玲翻攝）