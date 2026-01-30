諾貝爾協會證實：2025和平獎得主資訊事先遭不法外洩

2025年諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派領導人馬查多(Maria Corina Machado)獲得，挪威諾貝爾協會今天(30日)證實，2025年諾貝爾和平獎得獎名單在正式宣布前遭不法外洩，但排除特定國家在參與其中的可能性。

在去年10月9日至10日，在宣布馬查多獲獎當天，馬查多在博彩平台的賠率，在兩小時內由3.75%飆升至近73%。但是當時並沒有任何專家或媒體將馬查多列為熱門獲獎人選，促使諾貝爾協會展開內部調查。

諾貝爾協會發言人奧斯海姆(Erik Aasheim)表示，「基於公布幾小時之前，就有人投入大量金錢在博弈平台上，我們可以肯定地說，有人非法外洩得獎資訊」。

奧斯海姆表示，透過調查，無法確認誰外流資訊、如何取得訊息，這是個人還是國家行為。諾貝爾協會表示，他們已經發現系統存在漏洞，並進行修復。