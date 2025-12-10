諾貝爾協會：馬查多將抵奧斯陸 不會出席和平獎頒獎典禮

諾貝爾協會(Nobel Institute)表示，委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(Maria Corina Machado)即將抵達奧斯陸，但不會出席今天(10日)的頒獎典禮。

諾貝爾協會在聲明中表示：「儘管她無法參加頒獎典禮和今天的活動，但我們非常高興地確認她安全無恙，並將與我們一起在奧斯陸。」聲明中稱，馬查多的挪威行是「在極端危險情況下進行的旅程」。

諾貝爾協會發言人奧斯海姆(Erik Aasheim)表示，馬查多即將抵達奧斯陸，但不知道具體時間。

廣告 廣告

諾貝爾和平獎頒獎典禮訂於當地時間10日下午1時(台灣時間10日晚間8時)在奧斯陸市政廳舉行。諾貝爾協會稍早表示，他們無法確認馬查多的行蹤。

這位58歲的反對派領袖自2024年8月以來就在委內瑞拉藏匿行蹤，她原先已計畫違反該國對她祭出長達十年的旅行禁令，前往挪威親自領取獎項。

依照傳統，和平獎得主通常會在頒獎典禮前夕召開記者會，但諾貝爾協會稍早宣布記者會延後舉行，隨後宣布取消。該協會後來宣布，馬查多的女兒安娜(Ana Corina Sosa Machado)將代表她的母親領獎，並宣讀馬查多本人撰寫的獲獎感言。(編輯：楊翎)