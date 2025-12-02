諾貝爾和平獎得主來台！ 穆拉德中研院演講：終止衝突性暴力

中央研究院昨（1）日舉辦「台灣橋梁計畫」第2場講座，邀請2018年諾貝爾和平獎得主娜蒂雅．穆拉德(Nadia Murad)女士主講「誰能推動全球衝突相關性暴力的終結？個人故事的力量與行動主義的角色」。（圖／中研院）

中央研究院昨（1）日舉辦「台灣橋梁計畫」第2場講座，邀請2018年諾貝爾和平獎得主娜蒂雅．穆拉德(Nadia Murad)女士主講「誰能推動全球衝突相關性暴力的終結？個人故事的力量與行動主義的角色」，中研院長廖俊智指出，穆拉德多年投入於國際人權倡議，推動司法救濟與制度改革，並於2018年獲頒諾貝爾和平獎，正因致力終止將性暴力作為武裝衝突手段，其行動成為全球人權的重要象徵，彰顯人類普世價值。

中研院介紹，穆拉德是中東少數民族雅茲迪(Yazidis)族人，2014年其家園克丘(Kocho)遭到武裝入侵。在成功逃離暴行迫害後，她選擇站上世界舞台，持續在聯合國與國際社會推動防制衝突相關性暴力(CRSV)的倡議，呼籲各界正視此人權危機；社會學研究所長陳志柔表示，穆拉德的來訪，使學術社群得以站在全球視角思考性別、暴力、戰爭與司法正義等議題。

穆拉德分享，衝突相關性暴力不只是個人遭遇，更牽涉國際法、政治局勢、族群身分與社會文化等層面，若要真正終止此類暴行，政府與國際機構必須強化法律體系與追訴機制，讓加害者得以依法究責，同時，非政府組織與地方社群在第一線協助倖存者復原，更是關鍵且不可或缺的。

穆拉德提到，年幼時曾夢想開設一間美容院，讓村裡的婦女與女孩們能聚在一起聊天、交朋友，因為在成長的環境中，幾乎沒有屬於自己的公共空間，如今，這個想法以更具力量的形式實現，她在家鄉辛賈爾(Sinjar)成立女性中心，提供安全的空間，讓女性得以學習、分享經驗、接受心理支持，並共同討論社區重建、教育與生計等議題。

穆拉德表示，看見越來越多女性走入中心，參與課程與活動，讓她覺得倡議的路程再艱難也都值得了。講座結束後，許多讀者拿著以她親身經歷撰寫的著作《倖存的女孩》，把握面對面交流的機會。

中研院表示，「台灣橋梁計畫」由中研院攜手台灣大學等11所國內學研機構，與世界和平基金會合作推動，旨在促進台灣與全球頂尖學者的深度交流，11月至2026年4月間，將陸續邀請10位諾貝爾獎得主蒞臨中研院，領域涵蓋和平、化學、物理與生醫等領域，期盼透過跨學科與跨國界的交流，建立更為廣闊的全球對話平台。

中研院提到，下一場「台灣橋梁計畫」講座，將於明年1月16日由2012年諾貝爾物理獎得主塞爾格·哈羅契博士(Dr. Serge Haroche)主講「雷射科學、量子光學、電子學和計算領域的新發展與應用」。報名連結：https://forms.gle/znjx9iQyxbxVkTCU9

