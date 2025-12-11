諾貝爾和平獎得主反獨裁「被消失1年」，馬查多驚險逃亡48小時現身挪威。圖／翻自諾貝爾YT

今年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado），是委內瑞拉反對派領袖，因被獨裁總統馬杜洛（Nicolás Maduro）視為政敵，從去年開始展開躲藏生活，就連本月10日諾貝爾頒獎典禮，她也因為「被消失」而無法出席，由女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代表領獎。不過最新消息是，馬查多驚喜現身挪威，傳出她從委內瑞拉展開48小時驚險逃亡，最終在諾貝爾典禮結束後，10日傍晚終於現身。

馬查多在10日傍晚，現身挪威奧斯陸格蘭飯店（Grand Hotel）向支持者致意，也結束她近一年的躲藏生活。面對獨裁者馬杜洛的絕對執政，馬查多從今年1月開始展開躲藏生活，自此行蹤成謎。這一次馬查多來到挪威，目前尚不清楚她是如何從委內瑞拉逃出來，但傳出中間有美國川普政權介入協助，讓馬查多抵達挪威。

據美國《華爾街日報》報導，消息人士指出，馬查多約在8日開始動身，期間她戴假髮喬裝，並有2名秘密人士陪同協助。接著在9日清晨抵達港口「偷渡」，早晨5時搭乘小漁船橫渡加勒比海，然後抵達荷屬安地列斯群島之一的古拉索島（Curaçao），在那裡有川普安排的人士來接應，最後馬查多再從古拉索島搭乘「公務機」抵達美國緬因州，然後再度轉機抵達挪威。除此之外，傳出飛行過程中還有美軍F-18戰機護駕。

換句話說，馬查多歷經48小時的驚險逃亡，最終於10日傍晚於挪威現身。馬查多說：「不久前，我認為我必須待的地方是委內瑞拉，但今天，為了我們的事業，我認為我必須在奧斯陸。」委內瑞拉政府曾表示，如果她離開委內瑞拉，將把她視為「逃犯」。馬查多也強調，總有一天她會回到委內瑞拉，「我非常清楚我在承擔的風險」。



