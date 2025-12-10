諾貝爾和平獎得主未現身領獎 主辦單位：不清楚她在哪

即時中心／林韋慈報導

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Committee）宣布，原訂今日舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科麗娜·馬查多（Maria Corina Machado）記者會先是延期，之後又改為取消，並表示將由其女兒代為領獎，協會並表示不清楚馬查多目前所在位置。





根據《路透社》報導，現年58歲的馬查多過去被委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府禁止出境，已躲藏超過一年。今年10月10日，她因為為委內瑞拉民主努力、對抗自2013年起掌權的獨裁者馬杜洛而榮獲諾貝爾和平獎。

挪威諾貝爾協會主席、諾貝爾委員會常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）表示：「我知道她想來、人也已經在途中，我目前所知只有這些。」他補充，不確定馬查多身在何畜。頒獎典禮訂於當地時間12月10日下午1時（台灣時間10日晚間8時）在奧斯陸市政廳舉行，依慣例，和平獎得主通常會在頒獎前夕舉行記者會，但諾貝爾協會日前宣布該記者會延期，最終改為取消。

協會聲明指出，馬查多先前受訪時提到，前往挪威的路途充滿挑戰。雖然她的母親與子女已抵達奧斯陸，但表示不清楚馬查多的具體位置，也無法發表任何聲明。

原文出處：快新聞／諾貝爾和平獎得主未現身領獎 主辦單位：不清楚她在哪

