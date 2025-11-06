諾貝爾和平獎得主痛批委內瑞拉總統是毒品恐怖組織頭目 力挺川普武力掃毒

委內瑞拉反對派領袖暨諾貝爾和平獎得主瑪麗亞．科琳娜．馬查多（María Corina Machado）於美東時間11月5日在邁阿密出席美洲商業論壇時，公開讚揚美國總統唐納．川普（Donald Trump）對抗委內瑞拉尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的策略，特別是協助切斷她所稱的「犯罪毒品恐怖組織」資金來源。



馬查多在論壇上措辭強硬地表示：「川普總統針對這個犯罪毒品恐怖組織的策略絕對正確。」她明確指出，馬杜洛「並非合法的國家元首，他是這個毒品恐怖組織的頭目，該組織已向委內瑞拉人民和區域內的民主國家宣戰。」



馬查多：犯罪組織運作依賴「毒品走私的資金」



根據馬查多的說法，這些犯罪組織的運作主要依賴「毒品走私的資金」，因此必須「切斷這些金流」，而這正是川普政府當前採取的行動，她認為此舉旨在「保護數百萬美國公民、拉丁美洲公民，當然還有委內瑞拉公民的生命。」

廣告 廣告

自2013年以來統治委內瑞拉的馬杜洛，長期面臨美國政府和國際人權組織關於選舉舞弊、以及與毒品走私網絡有所關聯的指控。

作為委內瑞拉民主運動的關鍵領導人物，馬查多支持川普政府採取行動，對抗馬杜洛政權及其涉及的毒品走私網絡。她因致力於民主鬥爭，於今年稍早被禁止參選委內瑞拉總統大選，並已成為該國民主抵抗運動中具指標性的角色。



近來，美國針對與委內瑞拉相關的犯罪網絡採取了數次軍事行動。上個月，美國發動攻擊擊斃了11名涉嫌從委內瑞拉運送毒品的「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）毒品恐怖份子。



指控委內瑞拉已成敵美勢力橋頭堡



兩周後，川普進一步下令，在夜間對加勒比海的另一艘涉嫌與「阿拉瓜列車」組織有關的船隻發動美國攻擊。據報導，這是川普重返白宮後，第10次針對毒品走私船隻發動的類似攻擊。執法機關指出，「阿拉瓜列車」是一個暴力的委內瑞拉犯罪組織，業務已擴展至多個拉丁美洲國家和美國境內。

馬查多將委內瑞拉的現狀描述為一場戰爭。她於11月5日指出：「馬杜洛發動了這場戰爭，而川普總統正在終結這場戰爭。」

她強調，所有美國和美洲人民都必須理解一個關鍵議題：委內瑞拉已被轉變成「美國敵對勢力及其犯罪網絡和支持他們的敵人的主要橋頭堡。」她稱，委內瑞拉的「領土、我們的資源、我們的機構都已被這些行為者、這些犯罪行為者所控制。」



馬查多總結指出，實現向民主過渡「必然會瓦解這一切」，並能將委內瑞拉轉變為「美國最堅定的安全盟友」。



責任編輯：許詠翔



‧古巴危機重現？俄羅斯考慮在委內瑞拉部署高超音速飛彈 可直接攻擊美國本土



‧美戰爭部長宣布加勒比海掃毒行動有新戰果 累計16次打擊行動已摧毀17艘船隻



‧「我他X根本不在乎你怎麼稱呼它」 副總統爆粗口左派嗆彈劾、毒品戰爭掀美政壇口水戰



更多風傳媒報導

