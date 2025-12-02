諾貝爾和平獎得主的兒時夢，是開一間美容院....穆拉德在中研院揭開ISIS性奴過往：逃離煉獄之後，我的靈魂還留在那裡
中研院與國際和平基金會（International Peace Foundation）攜手推動的「台灣橋梁計畫」，昨天（1日）迎來第二場重量級講座。2018年諾貝爾和平獎得主、聯合國毒品和犯罪問題辦公室人口販運倖存者尊嚴親善大使——娜蒂雅．穆拉德（Nadia Murad）用一種近乎靜謐的堅定，講述那個關於「衝突相關性暴力」（Conflict-related Sexual Violence, CRSV）的殘酷真相。如果痛苦有重量，娜蒂雅．穆拉德瘦弱的雙肩上，扛著的或許是整整一個民族的血淚史。
被鮮血染紅的克丘：當家園成為煉獄
要理解穆拉德的堅毅，必須先回到2014年的那個夏天。
穆拉德來自伊拉克北部的少數民族雅茲迪（Yazidis），那是一個擁有古老信仰、長期被誤解與邊緣化的族群。2014年8月，極端組織「伊斯蘭國」（IS）的黑旗插上了她的家鄉克丘（Kocho）。對於雅茲迪人來說，這不僅是入侵，而是一場種族清洗。
那一年，穆拉德才21歲，正值對未來充滿綺想的年紀。極端組織的武裝分子屠殺了村裡的男人與年長女性，年輕女性與女孩被強行擄走，甚至淪為「性奴隸」。而穆拉德正是其中之一，她在地獄般的囚禁中失去了尊嚴、失去了家人，卻在生死的縫隙中抓住了那一絲逃脫的機會。
「當我逃離時，我並沒有真正自由，我的靈魂還留在那裡。」穆拉德在講座中與國立中山大學社會科學院特聘教授陳美華對談時，平靜地道出了這段往事。
不只是受害者：將傷痕煉成鋒利的劍
許多人面對創傷，會選擇遺忘或隱藏，這是一種自我保護機制，心理學上稱之為「解離」。但穆拉德選擇了一條更艱難的路——她拒絕僅僅被定義為「受害者」（victim），她要成為「倖存者」（survivor），更要成為一名「行動者」（activist）。這也是穆拉德以「誰能推動全球衝突相關性暴力的終結？—個人故事的力量與行動主義的角色」（Who Can Influence the End of CRSV Worldwide? – The Power of Personal Stories and the Role of Activism）為題進行演講的核心訴求之一。
新聞小補帖：衝突相關性暴力（CRSV）
所謂Conflict-related Sexual Violence，指在衝突環境中，直接或間接與衝突相關的性暴力行為，包括強姦、性奴役、強迫賣淫、強迫懷孕、強迫墮胎、強迫絕育、強迫婚姻等。聯合國安理會已通過多項決議，認定CRSV不僅是戰爭的副產品，更常被作為戰爭策略與恐怖主義手段，嚴重威脅國際和平與安全。
穆拉德在分享「衝突相關性暴力」時強調，這不僅涉及國際法與政治局勢，更深深嵌入了族群身分與社會文化的肌理之中：「衝突相關性暴力不只是個人的遭遇，它是被精密設計的戰爭武器。」穆拉德指出，要終結這種暴行，不能只靠道德呼籲。政府與國際機構必須強化法律體系與追訴機制，讓那些以為在戰亂中可以肆意妄為的加害者，必須面對司法的審判與究責。
這番話聽在台灣聽眾耳裡，或許格外有感。台灣雖然沒有當下的戰火，但歷史上對於轉型正義的追求，以及在#MeToo運動後的社會反思，都讓我們更能共感於穆拉德對於「正義」的渴求。
夢想的轉譯：從美容院到女性中心
整場講座最動人的一刻，發生在穆拉德談起她年少時的夢想。
「小時候，我夢想開一間美容院。」她微微一笑，眼神彷彿穿透了時光，回到了戰火前的辛賈爾（Sinjar）。在那裡，傳統保守的社會風氣下，婦女與女孩幾乎沒有屬於自己的公共空間（Public Space）。美容院，對當時的她而言，不只是變美的地方，更是一個能讓女性聚在一起聊天、交朋友、展現自我的避風港。
戰火摧毀了實體的美容院，卻沒有摧毀這個夢想的核心。
如今，這個夢想以更宏大、更具韌性的形式重生。穆拉德在家鄉辛賈爾成立了「辛賈爾新女性中心」（New Women’s Center in Sinjar）。這裡不剪頭髮、不做指甲，但提供更深層的「修復」——為倖存者提供安全的空間，讓她們接受心理支持、學習技能、討論社區重建。
「看見越來越多女性走入中心，參與課程，讓我覺得這條倡議的路再難都值得。」穆拉德說，這就是重建（Rebuilding）的真諦：不是恢復原狀，而是建立一個比過去更包容、更強韌的社群。這也是當代社會學家常說的「能動性」（Agency）——在廢墟中重新掌握自己命運的能力。
台灣視角：學術與人權的跨界對話
中研院社會所研究員陳容助在與談時分析，穆拉德的來訪對於台灣學術界是一次震撼教育。這讓象牙塔裡的研究者與學生，得以直接觸碰戰爭下性暴力倖存者的生命經驗，理解「制度改革」與「國際倡議」不再是冰冷的術語，而是攸關生死的實踐。中研院社會所陳志柔所長也表示，穆拉德來訪讓台灣的學術社群得以站在全球視角思考性別、暴力、戰爭與司法正義等議題
講座結束後，現場氣氛從肅穆轉為溫馨。許多讀者手持穆拉德的自傳《倖存的女孩：我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》（The Last Girl），排隊等候簽名。這本書不僅是文字，更是證詞，穆拉德親切地與每一位讀者互動，她的眼神不再只有當年的恐懼，更多的是一種歷劫歸來後的溫柔與包容。
正如哲學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）曾論述的「平庸之惡」，邪惡可能源於無思，但對抗邪惡的力量，則源於我們願意「去聽、去說、去行動」。娜蒂雅．穆拉德用她的生命告訴我們：個人的故事擁有穿透國界的力量，只要我們不轉過頭去，正義的微光終將匯聚成塔。
更多風傳媒報導
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 51
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 26
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 19
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 73
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 51
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 107
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 23 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 47
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 11
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 232
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 8 小時前 ・ 4
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 17
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 15
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7