諾貝爾和平獎得主的兒時夢，是開一間美容院....穆拉德在中研院揭開ISIS性奴過往：逃離煉獄之後，我的靈魂還留在那裡

中研院與國際和平基金會（International Peace Foundation）攜手推動的「台灣橋梁計畫」，昨天（1日）迎來第二場重量級講座。2018年諾貝爾和平獎得主、聯合國毒品和犯罪問題辦公室人口販運倖存者尊嚴親善大使——娜蒂雅．穆拉德（Nadia Murad）用一種近乎靜謐的堅定，講述那個關於「衝突相關性暴力」（Conflict-related Sexual Violence, CRSV）的殘酷真相。如果痛苦有重量，娜蒂雅．穆拉德瘦弱的雙肩上，扛著的或許是整整一個民族的血淚史。

被鮮血染紅的克丘：當家園成為煉獄

要理解穆拉德的堅毅，必須先回到2014年的那個夏天。

穆拉德來自伊拉克北部的少數民族雅茲迪（Yazidis），那是一個擁有古老信仰、長期被誤解與邊緣化的族群。2014年8月，極端組織「伊斯蘭國」（IS）的黑旗插上了她的家鄉克丘（Kocho）。對於雅茲迪人來說，這不僅是入侵，而是一場種族清洗。

娜蒂雅．穆拉德（Nadia Murad）女士與國立中山大學社會科學院陳美華特聘教授對談。（中央研究院）

那一年，穆拉德才21歲，正值對未來充滿綺想的年紀。極端組織的武裝分子屠殺了村裡的男人與年長女性，年輕女性與女孩被強行擄走，甚至淪為「性奴隸」。而穆拉德正是其中之一，她在地獄般的囚禁中失去了尊嚴、失去了家人，卻在生死的縫隙中抓住了那一絲逃脫的機會。

「當我逃離時，我並沒有真正自由，我的靈魂還留在那裡。」穆拉德在講座中與國立中山大學社會科學院特聘教授陳美華對談時，平靜地道出了這段往事。

不只是受害者：將傷痕煉成鋒利的劍

許多人面對創傷，會選擇遺忘或隱藏，這是一種自我保護機制，心理學上稱之為「解離」。但穆拉德選擇了一條更艱難的路——她拒絕僅僅被定義為「受害者」（victim），她要成為「倖存者」（survivor），更要成為一名「行動者」（activist）。這也是穆拉德以「誰能推動全球衝突相關性暴力的終結？—個人故事的力量與行動主義的角色」（Who Can Influence the End of CRSV Worldwide? – The Power of Personal Stories and the Role of Activism）為題進行演講的核心訴求之一。​

新聞小補帖：衝突相關性暴力（CRSV） 所謂Conflict-related Sexual Violence，指在衝突環境中，直接或間接與衝突相關的性暴力行為，包括強姦、性奴役、強迫賣淫、強迫懷孕、強迫墮胎、強迫絕育、強迫婚姻等。聯合國安理會已通過多項決議，認定CRSV不僅是戰爭的副產品，更常被作為戰爭策略與恐怖主義手段，嚴重威脅國際和平與安全。

穆拉德在分享「衝突相關性暴力」時強調，這不僅涉及國際法與政治局勢，更深深嵌入了族群身分與社會文化的肌理之中：「衝突相關性暴力不只是個人的遭遇，它是被精密設計的戰爭武器。」​穆拉德指出，要終結這種暴行，不能只靠道德呼籲。政府與國際機構必須強化法律體系與追訴機制，讓那些以為在戰亂中可以肆意妄為的加害者，必須面對司法的審判與究責。

這番話聽在台灣聽眾耳裡，或許格外有感。台灣雖然沒有當下的戰火，但歷史上對於轉型正義的追求，以及在#MeToo運動後的社會反思，都讓我們更能共感於穆拉德對於「正義」的渴求。

夢想的轉譯：從美容院到女性中心

整場講座最動人的一刻，發生在穆拉德談起她年少時的夢想。

「小時候，我夢想開一間美容院。」她微微一笑，眼神彷彿穿透了時光，回到了戰火前的辛賈爾（Sinjar）。在那裡，傳統保守的社會風氣下，婦女與女孩幾乎沒有屬於自己的公共空間（Public Space）。美容院，對當時的她而言，不只是變美的地方，更是一個能讓女性聚在一起聊天、交朋友、展現自我的避風港。

戰火摧毀了實體的美容院，卻沒有摧毀這個夢想的核心。

如今，這個夢想以更宏大、更具韌性的形式重生。穆拉德在家鄉辛賈爾成立了「辛賈爾新女性中心」（New Women’s Center in Sinjar）。這裡不剪頭髮、不做指甲，但提供更深層的「修復」——為倖存者提供安全的空間，讓她們接受心理支持、學習技能、討論社區重建。

「看見越來越多女性走入中心，參與課程，讓我覺得這條倡議的路再難都值得。」穆拉德說，這就是重建（Rebuilding）的真諦：不是恢復原狀，而是建立一個比過去更包容、更強韌的社群。這也是當代社會學家常說的「能動性」（Agency）——在廢墟中重新掌握自己命運的能力。

台灣視角：學術與人權的跨界對話

中研院社會所研究員陳容助在與談時分析，穆拉德的來訪對於台灣學術界是一次震撼教育。這讓象牙塔裡的研究者與學生，得以直接觸碰戰爭下性暴力倖存者的生命經驗，理解「制度改革」與「國際倡議」不再是冰冷的術語，而是攸關生死的實踐。中研院社會所陳志柔所長也表示，穆拉德來訪讓台灣的學術社群得以站在全球視角思考性別、暴力、戰爭與司法正義等議題​

講座結束後，現場氣氛從肅穆轉為溫馨。許多讀者手持穆拉德的自傳《倖存的女孩：我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》（The Last Girl），排隊等候簽名。這本書不僅是文字，更是證詞，穆拉德親切地與每一位讀者互動，她的眼神不再只有當年的恐懼，更多的是一種歷劫歸來後的溫柔與包容。

正如哲學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）曾論述的「平庸之惡」，邪惡可能源於無思，但對抗邪惡的力量，則源於我們願意「去聽、去說、去行動」。娜蒂雅．穆拉德用她的生命告訴我們：個人的故事擁有穿透國界的力量，只要我們不轉過頭去，正義的微光終將匯聚成塔。

