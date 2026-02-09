諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 再遭伊朗判刑7年半

記者潘紀加／綜合報導

英國《衛報》（The Guardian）報導，伊朗女權倡議人士、2023年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），7日再遭伊朗法院判刑7年半，而她已於去年12月中旬出席公開活動期間遭逮捕，目前仍被關押在拘留中心。

根據娜吉斯基金會（Narges Foundation）8日聲明，穆哈瑪迪在獄中透過電話告知律師尼利（Mostafa Nili），表示於7日接獲上述判決結果，包含因「聚眾和共謀危害國家安全」遭判6年，以及「反政府宣傳」遭判1年半；「英國廣播公司」（BBC）則指出，加上先前判決，穆哈瑪迪的總刑期恐達到44年。

廣告 廣告

報導指出，穆哈瑪迪去年12月中旬在東北部麥什赫德巿（Mashhad）參加律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的追悼會時，因公開譴責阿里科迪的死因可疑而遭逮捕，因此目前被關押在麥什赫德的拘留中心。檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）稱，穆哈瑪迪與另外38名涉案者涉嫌「發表煽動性言論」、「擾亂治安」。

報導分析，現年53歲的穆哈瑪迪過去數十年來致力推動伊朗女性權益及廢除死刑運動，榮獲2023年諾貝爾和平獎，儘管曾多次入獄，2024年底也曾因健康問題獲得假釋，但她仍積極參與社會活動、接受國際媒體採訪；如今再遭伊朗法院判刑，凸顯自伊朗去年底爆發示威活動以來，當局對異議人士的立場愈趨強硬。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半，引發關注。圖為她先前受訪。（達志影像／美聯社資料照片）