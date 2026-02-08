諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 遭伊朗法院判7年半監禁

律師表示，伊朗諾貝爾獎得主穆哈瑪迪被判處更長刑期。

律師表示，諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，被伊朗法院判處7年半監禁。（戚海倫報導）

人權運動者尼利在社群媒體上宣布，馬什哈德東北部一家法院，判處人權運動者穆哈瑪迪「聚眾串謀」罪名成立，判她6年監禁；另外「宣傳活動」罪名成立，判她1年半監禁。

53 歲的穆哈瑪迪因為在伊朗反對女性壓迫的活動，2023年獲得諾貝爾獎。伊朗當局先前聲稱，穆哈瑪迪因為在一次紀念儀式上發表「挑釁言論」，去年12月被捕。她的家人說，她在被捕過程中遭到毆打，隨後被送醫。

尼利從去年12月14日以來，首度和穆哈瑪迪交談，她說，自己也被處以兩年內不得出境，和兩年內流放到東部胡斯夫地區的處罰。支持她的娜吉斯基金會說，週六的聽證會是一場鬧劇，表示她從 2 月 2 日開始絕食抗議。尼利說，三天前她「由於身體狀況不佳」被送往醫院，之後被送回她目前被關押的拘留中心。

穆哈瑪迪的丈夫拉赫馬尼表示，由於穆哈瑪迪堅定地認為這個司法機構沒有合法性，並且認為審判只是一場預先設定的鬧劇，因此她在法庭上沒有做任何辯護。他形容，這項判決殘酷而且非常不公平，呼籲人權組織抗議這項裁決。穆哈瑪迪已經在監獄中度過了十多年。娜吉斯基金會表示，最新判決使她被判處的總刑期達到44年。