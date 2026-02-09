諾貝爾和平獎得主穆罕默迪 「聚眾共謀」遭伊朗法院判逾7年徒刑

伊朗試圖與美國就核計畫進行談判，避免美國總統川普（Donald John Trump）可能發動的軍事打擊之際，傳出伊朗諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）遭伊朗法院判處超過7年監禁。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆罕默迪傳出遭判刑7年。（圖／美聯社）

穆罕默迪的律師尼利（Mostafa Nili）在社群平台X上證實，馬什哈德市（Mashhad）的革命法院於7日宣布這項判決。尼利指出：「她被判處6年『聚眾共謀』罪、一年半宣傳罪，以及兩年旅行禁令。」此外，穆罕默迪還被判處兩年內部流放至霍斯夫市（Khosf），該地距離首都德黑蘭東南方約7百40公里。

國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）在X平台上寫道，穆罕默迪的判決「反映了當局對異議和抗議活動日益嚴重的致命鎮壓」。不過伊朗官方並未承認此判決。

支持者表示，穆罕默迪自本月2日開始絕食抗議，並於8日因健康惡化而結束絕食。她曾於12月在馬什哈德市參加悼念活動時被捕，當時她正為46歲的伊朗律師和人權倡導者阿利科迪（Khosrow Alikordi）及其他人士伸張正義。

穆罕默迪現年53歲，已成為伊朗活動人士的象徵。

