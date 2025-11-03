諾貝爾和平獎得主贊成川普轟自己祖國! 稱是推翻馬杜洛唯一手段

委內瑞拉籍的諾貝爾和平獎得主馬查多。 圖 : 翻攝自追著大事跑的人

[Newtalk新聞] 據《今日俄羅斯》 ( Russia Today, RT ) 報導，委內瑞拉反對派人士瑪麗亞·寇里娜·馬查多宣稱，美國在委內瑞拉海岸的軍事集結，或許有助於推動該國政權更迭。

這位今年諾貝爾和平獎的獲得者明確表示，倘若美國對委內瑞拉發動打擊，且此舉能助力推翻總統尼古拉斯·馬杜洛的政權，她將對此表示歡迎。

華盛頓方面指責馬杜羅與販毒集團存在關聯，將其稱為「毒品恐怖分子」。今年早些時候，美國總統唐納德·川普向西加勒比海地區部署了一支海軍艦隊。自 9 月以來，美軍在委內瑞拉海岸附近，對涉嫌走私毒品的船隻發動了襲擊。

美軍近期將部分軍艦部署至委內瑞拉外海，導致兩國緊張情緒持續升溫。 圖：翻攝自 @sentdefender X 帳號

據媒體報導，華盛頓正在進一步擴大其在該地區的海軍力量。分析人士認為，美軍此項任務的範圍可能會超出單純的禁毒行動。川普否認有計劃在委內瑞拉境內發動直接軍事打擊，但有報導稱，他審查了一份潛在攻擊目標名單。

在彭博社的「米沙爾·侯賽因秀」節目中，當被問及是否支持美國對委內瑞拉採取軍事行動時，馬查多表示：「我認為當前局勢的升級，是迫使馬杜洛明白是時候下臺的唯一途徑。」

她聲稱，馬杜洛在去年的選舉中「非法」奪取了權力，而她自己卻被禁止參加選舉。馬查多還堅稱，反對派候選人艾德蒙多·岡薩雷斯·烏魯蒂亞才是真正的選舉獲勝者。

委內瑞拉總統馬杜洛。 圖：翻攝自 騰訊新聞

她表示，推翻馬杜洛並非傳統意義上的政權更迭，因為馬杜洛「並非合法總統」，而是「毒品恐怖組織的頭目」。「這並非政權更迭，而是在踐行委內瑞拉人民的意願，」她著重強調道。

馬杜洛則指責馬查多將美國資金輸送給「法西斯」反政府組織，稱她是華盛頓干涉委內瑞拉內政的掩護工具。幾十年來，馬查多與美國政府一直保持著緊密的聯繫。2005 年，時任美國總統喬治·布希還在橢圓形辦公室接見了她。

當被問及美國軍事力量是否是推翻馬杜洛的唯一手段時，馬查多認為，僅是威脅就已足夠：「擁有一個可信的威脅是絕對必要的。」她補充說，委內瑞拉反對派「已做好接管政府的準備」，並且得到了軍方和員警的支持，還聲稱 :「軍方和員警中超過 80% 的人正在加入，一旦行動開始，他們將立即成為這一有序過渡進程的一部分」。

