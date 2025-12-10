諾貝爾和平獎得主馬查多下落不明 將由女兒代領獎項

諾貝爾協會(Nobel Institute)主席今天(10日)表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)將不會親自出席今天在奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎頒獎典禮，將由她的女兒代表領取獎項；目前馬查多的下落不明。

馬查多原定親自出席在奧斯陸市政廳舉行的和平獎頒獎典禮。頒獎典禮將於10日下午1點(台灣時間10日晚間8點)舉行。

這位58歲的反對派領袖自2024年8月以來就在委內瑞拉藏匿行蹤，她原先計畫違反該國對她祭出長達十年的旅行禁令，前往挪威領取獎項。

廣告 廣告

諾貝爾協會主席哈普威金(Kristian Berg Harpviken)告訴挪威廣播公司(NRK)：「很遺憾的，她目前人不在挪威，因此無法在下午1點典禮開始時出現在奧斯陸市政廳的舞台上。」

當被問及她的下落時，哈普威金表示：「我不知道。」

哈普威金並說，她的女兒安娜·馬查多(Ana Corina Sosa Machado)將代表她的母親領獎，並宣讀馬查多本人撰寫的獲獎感言。

馬查多在10月和平獎揭曉時表示，要把獎項獻給人民跟美國總統川普(Donald Trump)；川普曾表示自己也應該獲得這份榮譽。

自2013年以來執政的委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)表示，川普試圖推翻他，以奪取委內瑞拉豐富的石油儲備，該國人民和軍隊將抵抗任何此類企圖。諾貝爾獎評審未對此置評。(編輯：陳士廉)