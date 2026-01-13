諾貝爾和平獎得主馬查多出招！求助教宗介入調停後 15日訪美會晤川普

在抵達美國前，馬查多訪問梵蒂岡與教宗會面時，特別強調了委國民主化的急迫性。（翻攝自梵蒂岡新聞）

曾獲諾貝爾和平獎肯定的委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），預計15日前往白宮與美國總統川普進行會晤。根據白宮官員與美媒披露的消息，這場會面象徵著美委關係在馬杜洛（Nicolás Maduro）政權垮台後，進入了新的角力與整合階段。馬查多近期頻繁於國際舞台發聲，昨（12日）才結束與教宗良十四世的密談，隨即準備轉往華府，試圖在委國民主轉型進程中，爭取美方更具實質意義的支持。

自美軍發動軍事行動拘捕委國前總統馬杜洛後，川普對馬查多的態度始終顯得搖擺不定。川普先前曾多次公開質疑馬查多在國內的人氣與領導實力，認為她難以勝任國家元首，並轉而採取務實主義，暫時承認由原副總統羅德里格斯領導的過渡政府。對川普而言，穩定委內瑞拉的石油產出並換取政治犯釋放是當前首要目標，因此他曾在社群平台上表示，現階段將委國視為同盟，並無發動第二波軍事打擊的必要。

然而，馬查多所擁有的諾貝爾和平獎光環，意外成為這場外交博弈轉折點。由於川普長期對諾貝爾獎展現出高度渴望，當馬查多傳出有意將和平獎「讓渡」給川普時，川普不僅表示這是一項榮譽，對馬查多的評價也轉趨開放，坦言雙方確實需要坐下來談一談。

儘管諾貝爾獎官方強調獎項無法轉讓，但這項話題無疑為雙方的會面鋪平了道路，也讓川普得以藉由拉攏這位「民主象徵」，來消弭國際間對美軍介入委國主權的批評聲浪。

在抵達美國前，馬查多訪問梵蒂岡與教宗會面時，特別強調了委國民主化的急迫性。（翻攝自梵蒂岡新聞）

在抵達美國前，馬查多訪問梵蒂岡與教宗會面時，特別強調了委國民主化的急迫性。她指出，雖然過渡政府釋放了部分囚犯，但仍有超過千名政治犯身陷囹圄，實際釋放比例不到2％。馬查多堅稱，去年大選的合法當選人應是在野黨候選人岡薩雷斯（González Urrutia），並呼籲教宗介入仲介，協助推動迅速且公正的政權移交。

15日的白宮會談將成為馬查多能否反客為主的關鍵。她除了要說服川普將民主選舉排在石油利益之前，更必須證明自己擁有足夠的民意基礎來領導國家。而川普在與委國過渡政府維持良好關係的同時，如何處置馬查多這位「和平獎得主」，將直接影響到美國在拉丁美洲佈局的道德高度與正當性。這場各懷心思的會晤，預計將為南美洲的政治版圖帶來決定性影響。

