諾貝爾和平獎得主馬查多出逃委內瑞拉！喬裝連闖10檢哨站 美軍F-18疑現身護航

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多為躲避馬杜洛政府以選舉舞弊為由的逮捕威脅，藏匿一年後為出席10日在挪威舉行的和平獎頒獎典禮，她8日戴上假髮展開逃亡，她喬裝離開加拉加斯住所，突破多個軍事檢查站後再以漁船穿越加勒比海抵達庫拉索，美方被曝事前知情，2架F-18曾在附近空域盤旋，馬查多最終順利抵達奧斯陸出席頒獎典禮，並強調未來將重返委內瑞拉。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多。（圖／路透社）

58歲的馬查多（María Corina Machado）多年遭馬杜洛政府限制出境，過去一年更因大選舞弊指控而遭到拘捕威脅，被迫長期躲藏，根據《華爾街日報》披露，她的逃亡計畫事前籌備約兩個月，由一個熟悉秘密撤離路線的在地人脈協助操作。

廣告 廣告

消息指出，馬查多於8日下午開始行動，戴著假髮與偽裝離開位於加拉加斯郊區的藏身處，她與兩名協助者在前往海岸漁村的10小時路程中，遭遇多達10個軍事檢查站，每一次都險象環生，但仍全數成功躲過盤查，於午夜前抵達海邊。

她在9日清晨5時搭上一艘木製漁船，冒著惡劣風浪橫渡加勒比海前往庫拉索，而《華爾街日報》指出，川普政府知情行動，馬查多團隊在出海前特地向美軍通報船上乘員身分，避免遭到誤擊，同一時段的航跡資料亦顯示，2架美軍F-18曾在委內瑞拉灣附近空域盤旋約40分鐘，成為外界揣測美方協助護航的重要原因，而美國海軍與五角大廈則拒絕回覆。

馬查多於9日下午抵達庫拉索，一名由川普政府資助、專門執行撤離任務的私人承包商在當地迎接她，並在當地旅館休息後，隔日搭乘由邁阿密友人提供的行政專機，經美國緬因州轉飛挪威，她在登機前錄製語音，感謝「許多人冒著生命危險」協助她離境。

諾貝爾協會對整起行動的保密程度感到震驚，典禮開始時甚至仍未確認她身在何處，最終由女兒安娜代為領獎，安娜受獎時也透露「母親很快會再回到委內瑞拉」，馬查多於當晚抵達奧斯陸後，首次在旅館陽台露面，群眾高喊她的名字，她則手覆胸口回應支持者。

更多FTNN新聞網報導

川普沒得諾貝爾和平獎！白宮痛批委員會：將政治置於和平之上

川普再打晶片自主牌！喊美國「重返 50% 市占」點名台灣關鍵地位

關稅衝擊農業慘重！川普政府砸120億援助 農民不領情：治標不治本

