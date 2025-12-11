諾貝爾和平獎得主馬查多抵挪威 現身奧斯陸飯店與支持者互動

睽違多時的馬查多，現身奧斯陸大飯店陽台的這一刻，歡呼聲響徹夜空。她時而用雙手擁抱自己、時而送出飛吻，而激動的群眾除了高喊「勇敢」與「自由」，更高唱起委內瑞拉國歌。

隨後馬查多也步出飯店，爬過護欄與支持者近距離接觸熱情擁抱。身為委內瑞拉反對派領袖的她，2024年因指控馬杜羅政權大選舞弊，遭到威脅迫害，以至於大選後她幾乎消失在公眾目光，就連諾貝爾和平獎在10月揭曉得主是她時，也不曾現身。

墨裔德國民眾魯娜說道，「她經過幾個月的躲藏，加上生命又飽受威脅之後，能看到她與委內瑞拉海外群眾站在一起，是一種喜悅。」

為了見馬查多一面，許多民眾從各國趕往挪威，但10日諾貝爾協會在奧斯陸頒發和平獎，出席領取獎章和證書的，卻是她的女兒。

馬查多之女安娜柯莉娜索薩表示，「這個獎具有深遠的意義，它提醒世人，『民主』對和平來說不可或缺。」

為了3個孩子與母親、姐妹們的安全，馬查多2年前就把他們送到海外。但對她個人來講，離開對她發出10年境管的委內瑞拉，卻是一趟生死歷險。尤其上個（11）月，委國政府還表示，她去挪威領獎，等於犯下陰謀、煽動仇恨與恐怖主義罪。

但根據《華爾街日報》的報導，這場偷渡行動籌劃了2個月，馬查多先是變裝出海，搭上小漁船前往加勒比海小島古拉索，再搭私人飛機取道美國扺達挪威。

途中她躲過10個軍事檢查哨，在海上遭逢巨浪，過程中得有人協助聯絡美軍，才能避免她的船隻遭到誤炸。當她在加勒比海上時，空中還有2架美國海軍F-18戰機，盤旋了大約40分鐘。

對於馬查多偷渡出國，委國人有褒也有貶；但在代表領取諾貝爾和平獎時，馬查多的女兒安娜表示，母親渴望生活在「自由的委內瑞拉」，因此她「很快就會回國」。儘管意願強烈，但一般認為，馬杜羅政權不太可能在不侵犯她的安全與自由之下，允許馬查多返國。

