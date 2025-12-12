諾貝爾和平獎得主馬查多現身奧斯陸

（德國之聲中文網）今年的諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）受政府追捕而失蹤、且被施以10年的出境禁令，但她仍在潛藏1年後秘密離境，於11日清晨現身挪威奧斯陸。

盡管錯過諾貝爾獎頒獎典禮，但馬查多11日在記者會上表示：“我來是為了代表委內瑞拉人民領取這份獎項，並會在適當時機把它帶回委內瑞拉”。她說希望委內瑞拉盡快終結暴政、獲得自由。

她證實，這段險象環生的出逃旅程受到了美國軍方協助，她感謝那些冒著生命危險協助她前往挪威的人，並表態支持特朗普政府制裁委國。

此前據《華爾街日報》消息，馬查多8日離開首都卡拉卡斯郊區的藏身處，前往一處漁村，再搭船赴加勒比海的古拉索島（Curacao），過程中有美軍F-18戰機“護駕”；之後，她從古拉索島搭乘美國安排的飛機前往挪威。

馬查多是馬杜羅政府的敵人

馬查多是委內瑞拉反對派領導人之一，2024年底，該國政府禁止她參選總統；之後馬杜羅（Nicolas Maduro）以過半支持率當選。馬查多今年1月曾參加一場抗議馬杜羅政權的集會，隨後下落不明。該國政府威脅，若馬查多離境，將被視為逃犯。

聯合國事實查核任務團11日發布最新報告指出，委內瑞拉國民衛隊在過去逾十年間對政治異議者犯下嚴重人權侵害與反人道罪行，而且經常逍遙法外。馬杜羅政府官員曾反駁稱類似指控“充斥謊言”。

支持特朗普打擊委內瑞拉

然而，馬查多跟美國的結盟，也引發部分委內瑞拉人士，擔心美國對該國影響加深。獲得諾貝爾和平獎後，她發聲將該獎獻給特朗普總統。

在奧斯陸的記者會上，有媒體問馬查多是否支持美國介入委內瑞拉局勢。馬查多並未正面回應，僅表示委內瑞拉早已被各方勢力入侵佔據。她說，支撐委內瑞拉政權的是一個龐大且資金充裕的鎮壓系統，“這些資金從哪來？來自毒品交易、石油黑市、武器走私與人口販運。我們必須切斷這些金流”。

她認為，特朗普近期針對委內瑞拉的打擊販毒行動，對目前局勢發展起了決定性作用，馬杜羅政權“比以往任何時候都更加軟弱，因為這個政權以前認為他們可以為所欲為”，馬杜羅政權終將結束，而委內瑞拉必須為轉型做好准備。

她還表示，“無論馬杜羅何時下台，我都會回到委內瑞拉”，但未進一步透露時間等相關細節。

作者: 德正