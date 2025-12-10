諾貝爾和平獎得主馬查多確定缺席頒獎！諾委會「不知道她的下落」

2025年1月9日，馬杜洛就任委內瑞拉總統前夕，反對派在首都卡拉卡斯舉行抗議集會，領袖馬查多發表演說。路透社



今年諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），她先前誓言會親赴挪威奧斯陸領獎，但挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）10日宣布，已確定她不會出席當天的頒獎典禮，也不知其行蹤。

路透社報導，和平獎頒獎典禮預定挪威當地時間10日下午1點（台灣時間晚間8點），於奧斯陸市政廳舉行。

若馬查多可出席，將在挪威國王哈拉德五世（King Harald V）與王后桑妮雅（Sonja）觀禮下接受殊榮，出席典禮的還有阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）等2名拉丁美洲國家領導人。

諾貝爾協會9日表示，原訂當天舉行的馬查多記者會取消，且她目前行蹤不明。

挪威諾貝爾委員會常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）10日表示：「很遺憾的她不在挪威，10日下午1點典禮開始時，她也不會站上奧斯陸市政廳的舞台。」

被問到是否知道馬查多人在何處時，哈普威金說：「我不知道。」稍早他表示，馬查多正在前往挪威的路上。

58歲的馬查多遭委內瑞拉政府施以長達10年的境管限制，委內瑞拉政府宣稱，若她出境前往挪威，就視為逃犯。

委內瑞拉去年7月舉行大選，馬杜洛宣稱得票過半當選連任，但馬查多領導的反對派稱自家候選人得票率7成，指控政府舞弊。馬杜洛自行就任後，開始打壓反對派人士。

