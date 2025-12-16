諾貝爾和平獎得主馬查多逃亡途中摔斷脊椎 馬杜洛譏「應該摔壞大腦」

今年諾貝爾和平獎得主馬查多，在逃離委內瑞拉的過程中，摔斷了脊椎，不過委內瑞拉總統馬杜洛則反譏，馬查多應該是「摔壞了大腦」。

今年諾貝爾和平獎得主：委內瑞拉反對派領袖馬查多，上星期經歷驚險的秘密逃亡，抵達挪威首都奧斯陸。馬查多方面證實，她在逃離委內瑞拉的過程中，摔斷了脊椎。不過馬查多的政敵：委內瑞拉總統馬杜洛則稱，馬查多應該是「摔壞了大腦」。（葉柏毅報導）

馬查多的發言人，15日證實，馬查多在逃離委內瑞拉的過程中，在船上遭遇大浪衝擊，結果造成她「脊椎骨折」。

據挪威媒體報導，現年58歲的馬查多，在11日凌晨，抵達奧斯陸之後，曾經多次表示身體不適，需要就醫，有關單位為馬查多在挪威當地醫院安排檢查，發現馬查多竟然摔斷了脊椎。儘管如此，馬查多在抵達飯店時，仍然忍痛爬過圍欄，親切問候在場守候的支持者們。然而，面對政敵受傷，委內瑞拉的強人總統馬杜洛則公開譏諷，馬查多摔壞的應該不是脊椎，「而是她的大腦與靈魂」。

馬查多自2024年8月挑戰馬杜洛政權，並指控馬杜洛竊取委國總統大選結果後，就一直在國內過著躲藏的生活。馬杜洛揚言，只要馬查多離開委內瑞拉，就會被視為逃犯。