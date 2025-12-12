諾貝爾和平獎得主馬查多：我清楚前往奧斯陸的「風險」
委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科麗娜·馬查多（María Corina Machado）在隱身數月後接受BBC採訪，她表示非常清楚自己前往挪威領取諾貝爾和平獎所承擔的「風險」。
馬查多在深夜現身奧斯陸，從飯店陽台向外揮手，這是她自今年一月以來首次公開露面。
儘管面臨旅行禁令以及委內瑞拉政府將她列為逃犯的威脅，這位58歲的政治人物仍秘密踏上這趟旅程。
在一個激動的時刻，馬查多向聚集在挪威首都大飯店外的支持者揮手、送飛吻，並與他們一同唱歌。
隨後，她更突破安全護欄，親自走到人群中與大家互動。
「瑪麗亞！瑪麗亞！」支持者高喊，舉起手機記錄這歷史性的一刻。
諾貝爾委員會今年將和平獎頒給馬查多，以表彰她「為委內瑞拉從獨裁走向民主的公正與和平轉型所作的努力」。較早前，她的女兒安娜·科麗娜·索薩（Ana Corina Sosa）代母領獎。
直到當地時間週三（12月10日）晚間，這位三個孩子的母親已近兩年未曾見子女，為了安全，她早前將孩子送離委內瑞拉。
在露台現身後接受BBC專訪時，馬查多表示，她錯過了孩子們的畢業典禮，以及女兒和兒子的婚禮。
「超過16個月的時間裡，我無法擁抱或觸碰任何人，」她說，「突然在短短幾小時內，我能見到最愛的人，觸碰他們，一起哭泣、祈禱。」
採訪時，她脖子上掛滿念珠，據說是支持者在飯店外送給她的。
外界高度關注她是否能安全返回委內瑞拉。
「我當然會回去，」她告訴BBC說，「我完全清楚自己在冒什麼險。」
「我會待在最能為我們的事業發揮作用的地方，」她補充說，「直到不久前，我認為自己必須在委內瑞拉；但今天，為了我們的事業，我相信我必須在奧斯陸。」
馬查多被視為委內瑞拉反對派當中最受尊敬的聲音之一，她長期譴責總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）的政府是「犯罪政權」，並呼籲國民團結推翻它。
她去年被禁止參加總統選舉，馬杜羅則贏得第三個六年任期。該選舉在國際間普遍被認為既不自由也不公平，很多國家視其政權為非法。
馬杜羅政府多次威脅逮捕她，指控她呼籲外國入侵，並因抗議選舉結果而將她標籤為恐怖分子。
上月，委內瑞拉檢察總長表示，若馬查多前往挪威領獎，將被視為逃犯，並指控她「謀劃、煽動仇恨及恐怖主義」。
這使她的挪威之行充滿困難與危險。
行程細節保密到連諾貝爾委員會都不知道她身在何處，甚至不確定她能否趕上頒獎典禮。
《華爾街日報》報導，為逃離委內瑞拉，馬查多曾喬裝，成功通過10個軍事檢查站，最後從一個漁村搭乘木製小艇離開。據報導，這項計劃籌備了兩個月，她獲得一個協助人員逃離委內瑞拉的網絡幫助，美國也有參與，但程度不明。
馬查多未否認這些細節，但拒絕進一步說明旅程。
在記者會上被問及美國是否協助，她回答：「是的，我們確實獲得美國政府的支持。」
「他們（委內瑞拉政府）說我是恐怖分子，必須終身監禁，並在追捕我，」她此前表示，「所以今天離開委內瑞拉，在這種情況下，是非常非常危險。」
「我只想說，我能到達奧斯陸，是因為許多男女冒著生命危險幫助我。」
挪威諾貝爾委員會主席約根·瓦特內·弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）在BBC採訪期間坐在她身旁，形容她的旅程「極度危險」。
他說這對自己而言是一個「心情激動」的時刻。
「在深夜見到你，太不可思議了，」他說，「很難形容這對諾貝爾委員會和我們所有人的意義。」
馬查多指控馬杜羅政權靠毒品和人口販運等犯罪活動資助，並再次呼籲國際社會幫助委內瑞拉「切斷這些犯罪資源的流入」。
「我們必須將這個政權視為犯罪機構，而非傳統意義上的獨裁。」她告訴BBC。
馬杜羅一向強烈否認與販毒集團有關。
當被問及是否支持美國在委內瑞拉領土發動軍事打擊，鑑於華盛頓最近攻擊涉嫌毒品運輸的船隻，馬查多未直接回答，而是指控馬杜羅「將我們的主權拱手讓給犯罪組織」。
「我們不想要戰爭，也沒有尋求戰爭……是馬杜羅向委內瑞拉人民宣戰。」她補充。
馬查多表示，她和團隊已準備好在委內瑞拉組建政府，並曾提出與馬杜羅團隊會面以商討和平過渡，但「他們拒絕了」。
BBC詢問挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯，若以武力推翻馬杜羅是否與和平獎背道而馳。
他表示，和平的責任應由現任委內瑞拉政府承擔：「權力掌握在馬杜羅政權手中，他們必須確保過渡是和平的。」
即使去年被禁止參選，馬查多仍持續為替代她的候選人埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo González）助選。
最終馬杜羅被宣佈勝選，即時投票站統計顯示岡薩雷斯以壓倒性優勢獲勝。
在10月和平獎公佈後，馬查多特別讚揚美國總統特朗普，後者曾公開表示自己渴望獲得和平獎，並與委內瑞拉陷入持續軍事緊張。
週三，特朗普宣布美軍在委內瑞拉海岸扣押一艘油輪，這是華盛頓對馬杜羅政府施壓的重大升級。
美國政府指控該船隻違反制裁，並參與「支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡」。
委內瑞拉政府則指責美國的行為是盜竊與海盜行徑。
