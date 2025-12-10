諾貝爾和平獎得主馬查多 確定無法出席頒獎典禮

挪威 / 綜合報導

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多，頒獎典禮倒數之際，行蹤成謎。原訂在奧斯陸的記者會臨時取消，諾貝爾委員會也無法確認她何時抵達。距離上次公開現身已經是11個月前的馬查多正被馬杜洛政府通緝、禁止出境。 最新消息是，挪威諾貝爾協會宣布，「馬查多」確定無法出席頒獎典禮，將由女兒代為登台領獎。

本屆諾貝爾和平獎得主，也就是，委內瑞拉反對派領袖馬查多，在領獎前夕下落不明，原訂在挪威奧斯陸舉行的，頒獎典禮前記者會臨時延期，最終取消，諾貝爾官方只透露，她或許正在來的路上，挪威諾貝爾協會主席哈普威金說：「我們將舉行頒獎典禮，表彰今年的諾貝爾和平獎得主，瑪麗亞·科琳娜·馬查多，她曾表示會出席，我不知道她怎麼來，什麼時候到，但我仍相信她會準時抵達。」

但已隱身將近一年的馬查多可能來不了，她目前被委內瑞拉政府通緝，禁止出境，以鐵腕統治國家的，獨裁者馬杜洛甚至警告，一旦馬查多踏出國境，前往領獎，就會被列為是「逃犯」，CNN記者說：「她的勝利受到世界各地，委內瑞拉人的慶祝，但在國內卻被噤聲，因為馬杜洛仍然肆無忌憚地，統治著委內瑞拉。」

若她真的無法現身，諾貝爾委員會表示，典禮仍會進行，屆時可能由親屬代為領獎，馬查多的母親和兒女，早已現身挪威，但都對馬查多行蹤，不予置評，僅表示為馬查多感到光榮，從領導街頭示威，到被迫逃亡，如今面臨跨國追捕，58歲的馬查多，正以自己的代價提醒世界，委內瑞拉的民主危機仍未結束，她逃亡前，曾接受美國CNN專訪。

委內瑞拉反對派領袖馬查多說：「我們會勝利，我們會成功，我們會把所有被迫離開的人帶回來，這是我唯一的計畫。」或許外界關注的，不只是她能否會抵達，更是這座和平獎本身，所代表的意義，象徵著在威權壓迫下，仍堅持民主的勇氣。

