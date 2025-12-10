諾貝爾和平獎得主「下落不明」缺席頒獎典禮

▲諾貝爾和平獎得主、、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）原定10日在挪威出席頒獎典禮，但卻下落不明。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 諾貝爾和平獎原定在當地時間10日下午在挪威舉行頒獎典禮，但諾貝爾協會宣布，無法掌握和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）位置，記者會臨時取消。

據路透社報導，58歲的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，原定在當地時間10日下午1點（台灣時間晚間8點），在奧斯陸市政廳舉行的頒獎典禮領獎，挪威國王哈拉德五世（King Harald V）、王后桑妮雅（Sonja）及多位拉美國家元首都將出席。

廣告 廣告

依慣例得主會在頒獎前召開記者會，並親自領獎，但馬查多過去十年一直被委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府下令禁止出境，且近一年來都在隱藏行蹤。

挪威諾貝爾協會主席、同時也是諾貝爾委員會常務秘書的哈普威金（Kristian Berg Harpviken）表示，「很遺憾，她不在挪威，因此無法在下午1點奧斯陸市政廳的頒獎典禮開始時站在台上」。但被問及馬查多人在哪裡，她坦言「我不知道」，「我知道她很想來，也聽說她已經在路上，但我目前掌握的資訊只有這些。」

雖然馬查多無法到場，但頒獎典禮仍會正常舉行，並由獲獎者的近親代為領獎並發言，馬查多的獎項將由女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代領。

馬查多今年10月10日獲得諾貝爾和平獎，表彰她在推動委內瑞拉民主、反抗馬杜洛（總統）強硬統治上的貢獻。馬查多則將部分獎項獻給了美國總統川普。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普准輝達晶片銷中引爆論戰 專家憂中國軍力恐靠美國技術壯大

中國男水族館抽菸！小白鯨躍起使用「噴射水柱」滅火 館方澄清了

批台禁小紅書「反民主」！ 國台辦被反問願開放臉書？秒答這句話