諾貝爾和平獎得主「缺席頒獎」諾委會：不知她下落！行蹤成謎疑因曝

國際中心／綜合報導

諾貝爾和平獎頒獎典禮在挪威當地時間10日舉行，由於獎項頒發前，獎項得主要先舉行記者會，但今年的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado，58歲）卻行蹤不明，導致原訂舉行的頒獎前記者會臨時取消；諾委會透露，馬查多不會出席挪威的頒獎典禮，並表示「不知道她的下落」。當地媒體也曝光馬查多為何會缺席的可能緣故。

根據綜合外媒報導，馬查多因替委內瑞拉民主做出貢獻，榮獲諾貝爾和平獎，她原本在委內瑞拉當局施加長達十年的旅遊禁令下，仍堅持前往領獎，卻在原定頒獎典禮前一天的記者會，突然失蹤，讓記者會從原本的延期改為取消。

廣告 廣告

對此，諾貝爾協會主席哈普維肯（Kristian Berg Harpviken）向媒體表示：「很不幸地，她不在挪威，在頒獎典禮下午1點於奧斯陸市政廳開始時，她不會上台領獎」，對於被問馬查多下落？哈普維肯回覆：「我不知道。」但強調典禮會照常進行，獎項則由馬查多的女兒代領。

報導指出，馬查多自2024年大選後就未公開露面，已躲藏了一年以上，雖然她會在社群媒體上不時發布影片，卻無人能知她確實在哪。馬查多的兒子里卡多（Ricardo Machado）被問及母親此事時，不願發表任何聲明，並稱自己也不知媽媽確切位置。據報導，馬查多疑因安全問題，仍在到處躲藏，因為委內瑞拉政府放話威脅，若她出境前往挪威，將把她視為逃犯。

更多三立新聞網報導

太子集團豪砸「10億買遊艇洗錢」曾停基隆漁港…香港博高在台帳房遭聲押

非首次殺人「不滿運將笑揮刀、朝口噴殺蟲劑」入獄…現又捅死闆娘遭收押

結紮前皺眉「別真做，想跟女友生孩」…醫哭笑不得：你妻第六感滿準的嘛

檳榔攤闆娘遭砍死「疑兒欠3萬」…鄰聽呼救查看反被追難過：她人很好

