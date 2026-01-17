諾貝爾和平獎章送川普 能買到委內瑞拉總統職嗎？專家說別做夢了

2026年1月15日，委內瑞拉反對派領袖馬查多赴白宮，將她2025年10月才獲得的諾貝爾和平獎章送給美國總統川普。路透社



委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）15日赴白宮晉見美國總統，並向川普致贈她去年剛獲得的諾貝爾和平獎獎章，討得龍心大悅；馬查多在16日撥出的新聞節目中表示，她相信自己將會成為委內瑞拉總統。不過，專家指出她早已被邊緣化，美方很滿意目前的委國臨時總統，根本沒理由扶持馬查多。

馬查多15日將諾貝爾和平獎獎章送給川普，以此感念川普在本月初下令抓捕委內瑞拉獨裁總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。在《福斯新聞》16日播出的預錄節目中，馬查多信心滿滿表示：「我相信當時機成熟時，我將會當選委內瑞拉總統，成為委國史上第一位女總統。」

《衛報》報導，轉贈獎章的舉動，被視為對諾貝爾獎的一大羞辱，儘管馬查多對自己充滿信心，但專家表示，川普政府早就把她邊緣化，這從川普在馬杜洛被捕後並未支持她、而是支持委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），就可略見一斑。

羅德里格斯得到了委內瑞拉其他政要的支持，包含馬杜洛的重要盟友；她並承諾改善與美國的關係，答應向美國企業開放委內瑞拉石油儲備，也接收美國遣返的委內瑞拉人，首架遣返班機16日抵達委國，機上載有199名委內瑞拉人。

馬查多把諾貝爾獎章送給川普的同一天，美國中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）才到訪委內瑞拉，受到羅德里格斯的接待。CIA正是美軍部隊成功抓捕馬杜洛的關鍵。CIA特務對馬杜洛核心圈的精準滲透，使美方掌握了馬杜洛的一舉一動，舉凡食衣住行、甚至寵物，都瞭若指掌。

《紐約時報》引述美國官員說法，CIA局長去訪委內瑞拉，是要傳達美方「期待與羅德里格斯領導的馬杜洛殘黨改善關係」。而羅德里格斯也已表示，她願意赴美國、與美方進行會談。

曾任委內瑞拉故總統查維斯（Hugo Chavez）提供諮詢的美國律師高林傑（Eva Golinger）指出，馬查多盼望那個18K金獎章可以讓她重新在川普對委內瑞拉的計畫中取得一席之地，但羅德里格斯已經滿足了川普一切要求，「他（川普）沒有理由破壞這個局面，肯定不會讓馬查多進來攪局」。

高林傑還表示，他確信川普認為馬查多很軟弱，「來華府卑躬屈膝地獻上諾貝爾和平獎章，甘於走小門開溜……如果是羅德里格斯來，肯定是受到正式接待」。

前土耳其駐委內瑞拉大使、佛羅里達國際大學公共政策學者歐涅爾（Imdat Oner）也指出，馬查多領導的反對派把一切都押在川普身上，以為川普會推翻整個委內瑞拉政府、幫反對派開路，結果落空。

歐涅爾表示，「馬查多現在束手無策，她肯定明白自己已經被邊緣化，沒戲唱了」，想當上總統的這個春秋大夢，目前看起來「完全不可能成真」。

