諾貝爾和平獎頒獎典禮在即 「獻獎給川普」委內瑞拉得主行蹤成謎

委內瑞拉人權鬥士、反對派領袖馬查多被執政黨限制出境多年。（AP）

原定於格林威治標準時間9日中午（台灣時間9日晚間8時）舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多記者會，在數小時延期後，最終被挪威諾貝爾協會宣布取消。協會坦言，不清楚這位獲獎者確切身在何處，更無法確認其本人能否及時抵達奧斯陸，參加正式的頒獎典禮。

挪威諾貝爾協會主席哈普威金（Kristian Berg Harpviken）證實，他知道馬查多（Maria Corina Machado）「想來，且已經在途中」，但這是他目前所知的一切。協會發布聲明指出，馬查多先前受訪時已提到，「前往挪威和奧斯陸的路途將充滿挑戰」，暗示其行程受到阻礙。

廣告 廣告

現年58歲的馬查多，因過去十年來一直遭到委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的禁止出境限制，且自從去年八月總統選舉結果爭議後，她已躲藏超過一年，上次公開露面是在11個月前。

馬查多失蹤，人們在哥倫比亞舉辦聲援遊行。（路透社）

馬查多於今年10月10日獲得諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主轉型所做的努力，對抗馬杜洛的鐵腕統治，馬查多得知獲獎時表示，願將此項殊榮獻給委國人民以及美國總統川普。雖然馬查多本人可能缺席，哈普威金強調，協會將會確保典禮「莊嚴隆重」，表彰今年的獲獎者，同時聚焦委內瑞拉現況以及民主對和平的重要性。

諾貝爾和平獎正式頒獎典禮訂於當地時間10日下午1時（台灣時間10日晚間9時）在奧斯陸市政廳舉行，預計將有挪威國王與王后，以及包括阿根廷總統米雷伊、厄瓜多總統諾波亞在內至少四位拉丁美洲國家元首出席。依照傳統，獲獎者通常會在頒獎典禮前夕召開記者會，但這次馬查多的缺席，使這場年度盛事增添極高的政治敏感性。





更多《鏡新聞》報導

誹謗杜特蒂遭定罪 瑞薩獲菲國法院放行「親領諾貝爾和平獎」

女兒控遭繼父性侵 已故諾貝爾獎女作家回「與我無關」

AI革命助人類一臂之力 諾貝爾獎得主：週休3天將美夢成真