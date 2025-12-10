諾貝爾和平獎頒獎前夕 得主馬查多行蹤不明

2025年諾貝爾獎得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多，在頒獎典禮前夕，突然行蹤不明，沒人知道她在哪裡。

挪威諾貝爾協會9日突然宣布，原訂將在10日舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多記者會「取消」，因為馬查多目前下落不明，大家也不知道馬查多到底身在何處。（葉柏毅報導）

根據路透社報導，現年58歲的馬查多，過去十年一直遭委內瑞拉總統馬杜洛政府禁止出境，並且這一年來，都在隱藏行蹤。她今年10月10日獲得諾貝爾和平獎，表彰她在推動委內瑞拉民主、反抗馬杜洛的獨裁統治。

挪威諾貝爾協會主席，同時也是挪威諾貝爾委員會常務秘書的哈普威金表示，他知道馬查多想出席記者會，他也知道馬查多原本「人在途中」，但他目前所知道的，就只有這些。哈普威金也說，他不確定馬查多是否能及時抵達奧斯陸，出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。

諾貝爾和平獎頒獎典禮，原訂挪威時間當地時間10日下午1點，在挪威首都奧斯陸舉行。依照傳統，諾貝爾和平獎得主，通常都會在頒獎典禮之前，召開記者會。諾貝爾協會稍早宣布這場記者會延後舉行，然後又宣布取消。