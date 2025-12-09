諾貝爾和平獎頒獎前夕 得主馬查多記者會延期

（中央社奧斯陸9日綜合外電報導）原訂今天舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）記者會已被「延期」，但挪威諾貝爾協會表示，記者會預計在當天較晚時候舉行。

諾貝爾協會（Nobel Institute）發言人奧斯海姆（Erik Aasheim）告訴法新社，「一切跡象顯示，我們今天還是可以安排記者會。」

目前馬查多的家人已抵達奧斯陸。

馬查多自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro）。諾貝爾和平獎正式頒獎典禮訂於12月10日在奧斯陸舉行。

外界正關注馬查多是否能親自出席明天在奧斯陸舉行的頒獎典禮，屆時她有被委內瑞拉當局宣稱為「逃犯」的風險。

依照傳統，和平獎得主通常會在頒獎典禮前夕召開記者會，這將是現年58歲的馬查多11個月來首度公開露面。

她上一次公開露面，是1月9日在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一場示威活動中，當時是為了抗議總統馬杜洛第三度就職。

馬查多指控馬杜洛竊取2024年7月總統大選，當時她被禁止參選。這項說法獲得多數國際社會的支持。（譯者：高照芬/核稿：楊昭彥）1141209