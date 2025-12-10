諾貝爾和平獎頒獎前夕 得主「委內瑞拉民主領袖」馬查多失聯

諾貝爾和平獎將在台灣時間10日晚間8點於挪威首都奧斯陸舉行頒獎典禮，今年的得主是委內瑞拉反對派領袖馬查多，而按照往例，和平獎得主會在頒獎前召開記者會，不過諾貝爾協會臨時宣布記者會取消，還表示他們目前無法掌握馬查多的行蹤，馬查多是否能現身奧斯陸參加頒獎典禮，目前還是未知數。

委內瑞拉民主運動領袖馬查多是近代拉丁美洲最傑出的平民勇氣典範之一，20多年前就積極為司法獨立、人權和民眾代表權發聲，2026年諾貝爾和平獎由她獲頒，委員會表彰她為委內瑞拉人民爭取民主權利所做的不懈努力，以及為實現從獨裁到民主的公正和平過渡所做的鬥爭。

諾貝爾和平獎得主馬查多失聯。圖／路透社

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

