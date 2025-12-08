諾貝爾和平獎10日頒獎 當局施壓下馬查多表示將出席

從哥倫比亞到祕魯，再到阿根廷，南美洲由北到南多個城市，6日民眾齊聚上街，力挺今（2025）年的諾貝爾和平獎獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多。

前委內瑞拉駐阿根廷大使表示，「在阿根廷共7個城市響應這場為和平與自由而走的遊行，這是為迎接12月10日國際人權日，與諾貝爾和平獎頒獎所進行的火炬遊行。」

委內瑞拉去（2024）年舉行大選，反對黨總統候選人馬查多，指控現任總統馬杜羅靠舞弊勝選，當局在選後多場抗議活動中逮捕2400人，馬查多更自8月起躲藏至今。10月她獲得和平獎殊榮，但馬杜羅政府隨即警告，她若敢膽出境領獎，立刻當「逃犯」處理。

委內瑞拉國會議員指出，「這個獎項如她自己所說，是屬於所有委內瑞拉人的，因為我們的苦難、因為我們身處恐怖份子統治的國度，這一切喚起人們內心最深的苦痛。」

為了聲援馬查多向馬杜羅政府嗆聲，不但散落拉美各處的委內瑞拉僑民集體參加遊行，不少政要也現身表態撐人權，包括前阿根廷國安部長也挺身而出。不過針對美國要對委內瑞拉採取軍事行動，委國人希望國際介入但又怕受傷害。

委內瑞拉僑民表示，「我們不要那種會造成無辜死亡的介入，但我們需要自由與機會，現在有800萬人流亡海外，我就是其中之一。」

在國際遊行支持馬查多的同天，委國前州長、在野黨領袖迪亞茲卻傳出死在獄中，這是去（2024）年11月以來，第6個在獄中身亡的反對派人士，美國批評委國當局「邪惡」，馬查多更譴責國安和監獄體系已成為壓迫異己的武器，她堅定表明會出席12月10日的頒獎儀式。

