諾貝爾大健康論壇登場 賴清德總統推AI建設助智慧醫療

由高雄醫學大學及相關單位指導的「2026 諾貝爾大健康論壇」，今天(11日)在台北國際會議中心登場。賴清德總統致詞時表示，政府將同步推動「AI 新十大建設」，以半導體與資通訊產業為基礎，目標在2040年前培育50萬名AI人才，並建置算力與資料中心，支撐智慧醫療等應用發展，強化臺灣整體競爭力。

出席開幕典禮的賴清德總統致詞時表示，諾貝爾大健康論壇從2017 年創立以來，秉持落實國家健康政策、深耕第一線醫療服務的明確宗旨，在主辦單位多年來持續投入與用心規劃下，規模逐年擴大，已發展成為臺灣推動大健康產業與智慧醫療的重要交流平臺。

賴清德總統指出，大健康論壇之所以能持續成長並展現成果，關鍵來自三大因素。首先是跨界結合，由醫療體系與科技產業共同投入，結合臺灣成熟的醫療服務實力與具國際競爭力的科技產業，展現高度綜效。其次是議題多元，論壇涵蓋眼視光暨智慧醫療、美容暨抗衰老醫療等主題，顯示主辦單位與醫界在健康治理與創新應用上的突破與勇氣。第三則是方案成功落地，透過醫療、科技與學研單位的合作，已實際發展出AI眼科輔助診斷設備，以及AR智慧眼鏡等成果，讓智慧醫療不再停留於概念階段。

賴清德總統提到，上任後成立「健康台灣推動委員會」，整合醫界、科技界與社會各界力量，推動「活得久、也要活得健康」的願景。面對國人平均餘命已超過 80歲、但不健康年數仍達8.4年之久，可能臥病在床、坐輪椅需要人照料。政府推動為期五年、總經費489億元的「健康台灣深耕計畫」，聚焦人才培育、醫療環境改善、智慧醫療推動及醫療永續發展。其中，智慧醫療於首年即核定197件計畫，投入經費29.4億元，著重臨床流程與醫療效能的提升。

賴清德總統表示，政府同步推動「AI新十大建設」，以臺灣既有半導體、資通訊與電子產業基礎為後盾，培育新世代競爭力，目標在2040年前培育50萬名AI人才，國家算力中心已於新竹科學園區運作，國家AI資料中心也將設於臺南沙崙，並聚焦矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，均衡臺灣並支撐智慧醫療等應用發展。期盼透過政策引導與產官學研合作，持續推升智慧醫療產業能量，不僅造福臺灣民眾健康，也讓臺灣在全球大健康與智慧醫療領域中扮演更關鍵的角色。