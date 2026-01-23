諾貝爾得主中研院開講 曝外星生命最可能的型態

中研院「台灣橋梁計畫」第4場講座於昨（22）日落幕，由2019年諾貝爾物理學獎得主、日內瓦大學榮譽教授米歇爾．梅爾（Michel Mayor）主講。（圖／中研院）

中研院「台灣橋梁計畫」第4場講座於昨（22）日落幕，由2019年諾貝爾物理學獎得主、日內瓦大學榮譽教授米歇爾．梅爾（Michel Mayor）主講，主題為「是否存在『B行星』－人類會移居到系外行星嗎」，梅爾教授認為，外星的生命形式未必與人類相同，極可能僅是細菌或單細胞生物等原始型態，但都足以徹底改變人類對生命起源與宇宙地位的認知。

中研院副院長周美吟致詞時表示，梅爾教授於1995年首度發現圍繞類太陽恆星運行的系外行星，不僅證實了太陽系並非宇宙中的唯一，更證明宇宙中很有可能存在其他生命，因此榮獲諾貝爾獎，此外，梅爾教授鍥而不捨、追根究柢的科學精神，正是當代學術研究的最佳典範。

中研院天文及天文物理研究所所長彭威禮，形容，過去觀測系外行星難如「在數公里外的探照燈旁尋找螢火蟲」，被視為不可能的任務，但梅爾教授的團隊突破觀測瓶頸，運用高精度徑向速度光譜技術，偵測極為細微的恆星速度變化，進而證實行星的存在，徹底翻轉了過往的宇宙觀。

梅爾回顧，自首顆系外行星發現至今30多年間，人類已探測到超過6000顆系外行星，且近年研究更顯示，銀河系中可能存在數以百萬計位於「宜居帶」的岩石行星，具備支持液態水與複雜化學反應的物理環境，為生命的誕生開啟了可能。

針對聽眾關心的移居議題，梅爾直言，儘管天文觀測已證實類地行星並不罕見，但受限於極其遙遠的距離與技術瓶頸，人類在可預見的未來仍難以實際移居，當前最迫切的課題，應是珍惜並守護地球這顆目前唯一已知孕育生命的行星，同時透過科研理解宇宙與生命的本質。

梅爾認為，外星的生命形式未必與人類相同，極可能僅是細菌或單細胞生物等原始型態，但即便只是最微小的生命發現，都足以徹底改變人類對生命起源與宇宙地位的認知，且隨著觀測技術日新月異，科學家已能進一步分析系外行星的大氣成分，並探測水蒸氣、二氧化碳，及特殊的生物特徵訊號，為解開宇宙生命之謎邁出關鍵一步。

「台灣橋梁計畫」由本院攜手國內多所學研機構，與世界和平基金會（International Peace Foundation）共同推動，致力促進台灣與全球頂尖學者的深度交流，下一場講座將於2月5日登場，由1993年諾貝爾生理學或醫學獎得主，理察．約翰．羅伯茨（Richard J. Roberts）教授主講「為什麼你應該喜愛基因改造食品？」。報名連結：https://forms.gle/BjD3R4tN5SYZe12K6。

