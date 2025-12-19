諾貝爾得主羅賓森演講：分散政治權力才能維持創新

（中央社記者陳至中台北19日電）2024諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）近日受台大邀請，以「國家為何失敗」發表演講，他指出政治權力較分散、具法治精神的政治制度，更能長期維持創新誘因。

台灣大學今天發布新聞稿，本月17日邀請目前任教於美國芝加哥大學的羅賓森來台，透過「宋恭源先生頂尖研究講座」分享最前沿的研究成果。

羅賓森以其代表著作「國家為什麼會失敗」延伸，向台大師生說明他長期關注的權力分配、民主化與經濟發展間的關係。他從起源於英國的工業革命說起，逐步引導聽眾思考，為何某些社會比其他社會更具創新能力與科技活力。

羅賓森指出，經濟成長的核心不僅在於科技本身，而在於能否建立支持創新的制度環境。其中一個核心就是專利制度，為創新者提供清楚且可信的誘因，確保創意與努力能獲得合理回報，從而促進長期的技術進步與經濟發展。

羅賓森將專利視為典型的廣納型經濟制度（inclusive economic institutions）的重要元素，能創造廣泛參與機會，實施公正法律制度、維持公平競爭的環境，讓具備能力與創意的人才脫穎而出。

而要形成這樣的經濟環境，與政治制度密不可分。羅賓森指出，只有在政治權力較為分散、且國家具備執行法治與保障財產權能力的情況下，創新誘因才能長期維持。

羅賓森指出，朝鮮與韓國就是鮮明的對照，即便兩國地理、文化條件相近，政治制度的差異仍會深刻影響經濟表現。（編輯：張雅淨）1141219