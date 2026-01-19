諾貝爾物理學家評AI：無法取代人類創造力

（中央社記者張雄風台北19日電）中研院邀請諾貝爾物理學獎得主塞爾格．哈羅契來台演講，他在會中表示，AI僅是強大的「工具」，無法取代人類特有的創造力與理解力。

中央研究院「台灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）系列第三場講座16日開講，邀請2012年諾貝爾物理學獎得主、法國巴黎法蘭西工學院量子物理學系主任塞爾格．哈羅契（Serge Haroche），以「雷射與量子物理」（The Laser and Quantum Physics）為題，發表演講。

會中哈羅契在面對觀眾詢問AI衝擊時指出，AI之於人類，正如雷射之於物理學，僅是強大的「工具」，無法取代人類特有的創造力與理解力；強調基礎科學與應用技術兩者相輔相成。

同時，哈羅契勉勵年輕學者，當初他投身研究，只是想挑戰薛丁格所說的「不可能」，而科學最迷人之處，就在於那些未被預見的驚喜。

中研院今天發布新聞稿，副院長周美吟表示，哈羅契教授在量子光學與腔量子電動力學（Cavity Quantum Electrodynamics, Cavity QED）領域的開創性貢獻，解決了量子力學中單一系統難以被隔離觀測的百年難題，為當代量子科學與精密量測的發展奠定了基石。

哈羅契在這場演講中，向聽眾揭開這座「光子盒」的神秘面紗，這項技術能讓單一光子在超導空腔內來回反射，存活長達0.1秒。他更進一步分享，藉由讓「里德堡原子」穿梭其中擔任偵察員，科學家得以在不吸收光子的前提下完成「非破壞性測量」。

這項成就不僅將「薛丁格的貓」從思想實驗轉化為可觀測的現實，更為現代原子鐘的精準度以及量子記憶體的開發，奠定了堅實的實驗基礎。

中研院表示，「台灣橋梁計畫」由中研院攜手國內11所學研機構，與世界和平基金會（International Peace Foundation）共同推動，致力促進台灣與全球頂尖學者的深度交流。自2025年11月至今年5月，將邀請10多位諾貝爾獎得主至中研院，橫跨和平、物理、化學、生醫與文學等領域，展現中研院持續深化國際學術合作、拓展前瞻研究視野的努力。（編輯：李亨山）1150119