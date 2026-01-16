諾貝爾物理學獎得主史垂克蘭臺大開講 談相信科學

2018年諾貝爾物理學獎得主唐娜．史垂克蘭 (Donna Strickland)教授，以「Why trust in science is important」（相信科學為何重要）為題在臺大進行專題演講。(臺大提供)

由臺灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」、世界和平基金會 (IPF)、中央研究院及多所國內大學聯合推動的「臺灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」，1月12日邀請2018年諾貝爾物理學獎得主唐娜．史垂克蘭 (Donna Strickland)教授，以「Why trust in science is important」（相信科學為何重要）為題進行專題演講。史垂克蘭教授從自身科研經驗出發，探討科學信任危機的成因，並強調科學並非不變的真理，而是一個持續修正的動態過程；唯有誠實面對未知，方能重建社會對科學的信任。

廣告 廣告

演講中，史垂克蘭教授指出，當今社會對科學的信任度存在顯著差異，然而科學實為推動文明進步的關鍵引擎。她以網際網路、全球定位系統(GPS)及MRI醫學影像為例，說明這些現代生活不可或缺的科技，皆源自數十年前科學家單純出於「好奇心」所進行的基礎研究。

針對社會對科學的不信任感，史垂克蘭教授直言，這往往源於對「科學本質」的誤解。她強調，科學並非一套「已完成、不可更動」的知識全書，而是一個透過試驗、蒐集證據並持續修正的動態過程。科學家隨著新證據調整觀點，並非失誤，而是遵循科學方法、誠實面對事實的必然結果。以新冠疫情為例，她將其形容為一場「在公共領域即時進行的科學實驗」，隨著數據積累，科學建議必然會隨之調整，然而這樣的修正過程，卻常被誤解為科學不可靠；這種修正並非科學的失敗，而是誠實面對事實的展現。她呼籲科學界在溝通時應更透明地說明「已知」與「未知」，以減少公眾因恐懼或資訊落差而產生的動搖。

史垂克蘭教授現任加拿大滑鐵盧大學物理與天文學系教授，長期致力於超快雷射與非線性光學研究。2018年，她與亞希金(Arthur Ashkin)教授及穆胡(Gérard Mourou)教授共同獲得諾貝爾物理學獎，成為該獎項百餘年歷史中僅有的3位女性得主之一。她與穆胡教授共同開發的「啁啾脈衝放大技術 (Chirped Pulse Amplification, CPA)」，成功突破高功率超短脈衝雷射的物理限制，使雷射峰值功率大幅提升。此技術不僅是強場物理的基礎，更廣泛應用於LASIK近視雷射手術、精密材料加工及半導體製程，對現代科技與醫學發展影響深遠。