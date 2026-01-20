諾貝爾物理學獎得主Brian Schmidt應邀興大演講

國立中興大學19日舉辦「惠蓀講座」，邀請2011年諾貝爾物理學獎得主 Brian P. Schmidt 教授蒞校演講，吸引校內外師生五百餘人與會，現場爆滿座無虛席。除興大師生外，亦有國高中團隊參與，更有學校自高雄包車北上聆聽，展現青年學子對國際級科學講座的高度關注。(見圖)

活動響應由中研院與臺灣大學發起的「臺灣橋樑計畫」，透過邀請諾貝爾獎得主來台與青年世代直接對話，深化臺灣與國際學術社群的連結，拓展科研視野與國際參與。

Brian P.Schmidt教授說，得到諾貝爾物理學獎之後，他看宇宙的方法，就完全不一樣，而且人類跟宇宙的追求，很多人會以為學天文、做宇宙，是昂貴而奢侈的，但他說不是，並強調真正會有用的，不但讓他心裡得到好奇、滿足，而且用到很多新技術，都從那邊發展出來。

Brian P.Schmidt說，因透過觀測「超新星」，證實宇宙正處於加速膨脹狀態，首次揭示「暗能量」在宇宙中的關鍵角色，徹底改寫人類對宇宙起源與命運的理解，因此，他榮獲2011年諾貝爾物理學獎。

他來台演講，以《在加速膨脹的宇宙裡，科學讓我們彼此靠近（Science:Humanity\'s Universal Bridge）》為題，從最前沿的宇宙物理出發，延伸至科學在人類社會中的公共價值與全球意義。這場演講吸引校內外師生與社會大眾約400多人踴躍出席，現場座無虛席。

該講座由前國立自然科學博物館長、天文物理學家孫維新教授主持，活動前，並特別安排「科普導讀短講」，協助聽眾快速建立相關背景知識。尤其，通往會場的電梯，亦別具巧思，特別設計為「宇宙星艦」，引領與會者進入神秘迷人的浩瀚宇宙。

中興大學校長詹富智表示，此次邀請諾貝爾獎得主來台，核心理念在於回應中央研究院與台灣大學共同發的「台灣橋梁計畫」，期望打造台灣與國際學術深度接軌的平台，透過世界級學者走進校園，讓師生能直接對話諾貝爾獎得主，汲取國際前瞻的研究視野與科學精神，進一步深化校園的科研能量與全球連結。

詹富智強調，在全球局勢快速變遷的時代，知識與對話顯得格外重要。興大主辦這場講座，不僅分享頂尖科學成果，更希望引導年輕世代，理解真正具有力量的創新、來自於對生命、社會與全球責任的深刻理解。