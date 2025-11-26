諾貝爾獎向台灣招手嗎？

（圖／本報系資料照）

最近，發現生命遺傳密碼的諾貝爾生醫獎得主華生（James Watson）過世，他是生命科學界公認，繼「演化論之父」達爾文與「遺傳學之父」孟德爾後第三位歷史地位人物，因為讚賞我國的「3D果蠅腦基因體計畫」成果，而於2010年訪台，實地瞭解後，稱許台灣「人的素質非常好」，要有想贏的野心。

巧合地，我國宣布「333諾貝爾得獎計畫」（30年內、3領域、3位諾貝爾獎得主），動機之一是瑞士洛桑管理學院《世界競爭力年報》，台灣在69個受評比國家中，「科學建設」第5名、「每千人研發人力」第2名。

廣告 廣告

或許有人質疑該計畫「好高騖遠」，則看看日本：2001年，日本規劃50年內至少培育出30名諾貝爾得主，相關作為包括在負責諾貝爾生醫獎的瑞典卡羅林斯卡醫學院設研究聯絡中心。有行家認為日本宣示此目標是實踐「比馬龍效應」（自我實現的預言），反映於當年《日刊工業新聞》所揭櫫「要日本成為受世界各國尊敬的國家」。

何況，這一口號也很具號召與感染力，可延續自十九世紀後期的明治維新，逐漸趕上歐美而成技術大國（事在人為），也成為科學大國。果然，日本在2001年之前已有10位，之後到2025年則有21位，似可將達標。

清末，華人備受外人欺侮而累積「矮人一截」的自卑感；日前過世的楊振寧曾說他最重要的貢獻，是改變了華人自覺不如人的心理。映照地，2002年榮獲化學獎的日本田中耕一，只是學士與公司基層員工，甚至自覺不配而向諾貝爾委員會提出撤獎的請求，後來成為日人勵志典範的「國民科學家」。

「拔尖」需要參與國際交流，除了打開視野，也助益建立人脈與溝通網路，範例是1951年起的「林道諾貝爾獎得主會議」，每年在德國林道舉行。每屆大會都有30至65位諾貝爾獎得主出席，約80國的青年科學家參加。大會的主題是「教育、啟發、連結」，當年輕研究人員離開林道時，你會看到他們眼中閃爍著對未來的無限憧憬和動力。我國從2017年中研院與林道會議理事會簽約，就開始參與，希望「好雨知時節，當春乃發生」。

諾貝爾獎得主崔琦說過，科學研究有趣又能得獎，實在幸福；他指出，研究的動力來自於自信心，而勇於嘗試，獲獎不是人生最大的目標，而是做人做事與對社會的貢獻。

前年，頂尖期刊《自然》有文指出，等待獲獎的時間越來越長，半數在發表二十多年後才獲獎；因只頒獎生存者，因此人要夠長壽呢。（作者為大學教授）