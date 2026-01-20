諾貝爾獎夢碎！川普不滿喊「不再顧慮和平」：絕對拿下格陵蘭

國際中心／彭淇昀報導

美國總統川普再度因諾貝爾和平獎議題引發國際關注。根據美國公共電視台（PBS）《新聞時刻》資深外交與國安記者西夫林（Nick Schifrin）近日在社群平台X揭露的信函內容，川普曾透過國家安全會議（NSC）致函挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre），表達自己未獲諾貝爾和平獎的強烈不滿，並將此與美國在格陵蘭問題上的立場相連結。

川普認為自己阻止了8場以上的戰爭，卻仍未得到諾貝爾和平獎，讓他不滿喊「不再覺得有義務單純只考量和平」。（圖／翻攝自川普臉書）

川普在信中提到，自己阻止了至少8場以上的戰爭，卻仍未獲得諾貝爾和平獎肯定，「我不再覺得有義務單純只考量和平，雖然和平仍會是主要因素，但我現在可以思考什麼才是對美國有利且恰當的」。

川普隨後談及格陵蘭的戰略地位，質疑丹麥是否具備在中國與俄羅斯威脅下保護該地區的能力，並指出丹麥主張對格陵蘭的主權缺乏明確的書面依據，僅能追溯到數百年前的歷史登陸行為，認為這不足以構成今日的所有權基礎。

信中也提到北約議題，川普自認是北約成立以來對該組織貢獻最大的領導人之一，並直言現在應該輪到北約「為美國做些事情」。他強調，若美國無法對格陵蘭取得「完全且徹底的控制」，全球安全將面臨風險。

對此，挪威總理斯托爾已證實確實收到這封信，並重申格陵蘭屬於丹麥王國的一部分，相關立場並未改變。斯托爾同時指出，諾貝爾和平獎的遴選由獨立運作的諾貝爾委員會負責，挪威政府並不介入評選過程。

