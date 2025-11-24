諾貝爾獎得主奎洛茲談教育 應助學生學會提問
（中央社記者許秩維台北24日電）諾貝爾物理學獎得主奎洛茲（Didier Queloz）今天在台師大演講表示，真正的教育應幫助學生學會提問、勇於探索，而科學是連結人類與未來的橋梁，教育則是這座橋的根基。
台灣師範大學今天發布新聞稿指出，2019年諾貝爾物理學獎得主奎洛茲受諾貝爾和平基金會邀請，今天在台師大演講，這也是台灣橋梁計畫的系列活動，講座吸引眾多師生、學者及貴賓齊聚，共同聆聽這位「系外行星之父」對宇宙、教育等方面的洞見。
奎洛茲以發現太陽系外第1顆繞著類太陽恆星運行的行星聞名，與另一位諾貝爾物理學獎得主梅爾（Michel Mayor）共同開啟天文學的新時代，也徹底改變人類對宇宙的想像，讓大家首次意識到，地球並非孤單存在於宇宙的特例。
奎洛茲在演講中談到，「宇宙中的每顆行星，都是我們理解生命起源的線索」，人類正站在科學探索的新門檻上，隨著觀測技術不斷進步，有望在未來25年內，找到真正適合生命存在的行星。
演講後舉行的與談會，由台師大天文與重力中心主任管一政主持，中央研究院院士葉永烜、台師大物理系教師卜宏毅、中央研究院天文與天文物理所特聘研究員李景輝等人一同參與，針對天文觀測、行星演化到生命科學等面向，與奎洛茲展開對話。
葉永烜表示，奎洛茲的發現不僅改變天文學，也改變人類面對宇宙的哲學視野。
奎洛茲也分享，真正的教育應幫助學生學會提問、勇於探索，「科學是連結人類與未來的橋梁，教育則是這座橋的根基」；他期待台灣能在跨國科研合作與教育推廣中扮演關鍵角色。（編輯：吳素柔）1141124
其他人也在看
淡大科研火箭「淡江二型」發射成功 (圖)
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製的「淡江二型」火箭，於11月23日6時46分，於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。中央社 ・ 1 天前
AI泡沫？Google高層坦言更擔心這1點
[NOWnews今日新聞]Google日前正式推出Gemini3模型，再度引爆科技圈話題，Google母公司Alphabet股價更是頂著「AI泡沫」疑慮逆勢上揚，GoogleCloud副總裁兼AI基礎...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台灣的驕傲！成大、淡江火箭接力升空 太空能量更進一階
台灣學生火箭又往前推一格，而且是連兩天「大學接力發射」。旭海科研火箭發射場先在22日天清晨迎來國立成功大學的AfterLight1飛試，23日一早則由淡江大學航太系團隊發射「淡江二型」探空火箭。兩所大學前後升空，從近千公尺的驗證型飛行到挑戰7公里以上的高空探測，直接把台灣校園火箭研發的能量攤在陽光下，也讓外界看到本土太空人才正在用實際發射累積下一步的底氣。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23)日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。計畫主持人、淡江大學航太系王怡仁教授開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，他為團隊感到驕傲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
創紀錄！淡江二型探空火箭飛行高度超過7公里 驗證新一代航電系統穩定性能
生活中心/綜合報導淡江大學航空太空工程學系於今（23）日上午6時46分，在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」。火箭燃燒推進時間13秒，到達最高飛行高度時間38秒；最高飛行高度超過7公里，為歷來最高成績。全程依照預定程序順利完成飛行，並順利降落於預定落點範圍內，圓滿完成任務，為淡江大學火箭發展史再添新頁。民視 ・ 1 天前
因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
汽車、船舶和飛行的導航、衛星電視——在太空實施的破壞會在地球上產生直接影響。為保護衛星和通信安全，德國政府制定了一份太空安全戰略。德國之聲 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 7 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 10 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
中職》樂天桃猿伙食、宿舍、教練人選問題 代理桃猿執行長森井誠之親自回應
中華職棒樂天桃猿今天（24日）下午於中華職棒大聯盟辦公室舉行記者會，東北樂天金鷲社長森井誠之親自出席記者會，除了發布新的人事異動，由森井誠之代理桃猿執行長之外，針對球迷所關心的伙食、宿舍、奪冠獎金及教練人選問題皆做出回應。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前