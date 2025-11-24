諾貝爾獎得主奎洛茲談教育 應助學生學會提問

（中央社記者許秩維台北24日電）諾貝爾物理學獎得主奎洛茲（Didier Queloz）今天在台師大演講表示，真正的教育應幫助學生學會提問、勇於探索，而科學是連結人類與未來的橋梁，教育則是這座橋的根基。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，2019年諾貝爾物理學獎得主奎洛茲受諾貝爾和平基金會邀請，今天在台師大演講，這也是台灣橋梁計畫的系列活動，講座吸引眾多師生、學者及貴賓齊聚，共同聆聽這位「系外行星之父」對宇宙、教育等方面的洞見。

奎洛茲以發現太陽系外第1顆繞著類太陽恆星運行的行星聞名，與另一位諾貝爾物理學獎得主梅爾（Michel Mayor）共同開啟天文學的新時代，也徹底改變人類對宇宙的想像，讓大家首次意識到，地球並非孤單存在於宇宙的特例。

奎洛茲在演講中談到，「宇宙中的每顆行星，都是我們理解生命起源的線索」，人類正站在科學探索的新門檻上，隨著觀測技術不斷進步，有望在未來25年內，找到真正適合生命存在的行星。

演講後舉行的與談會，由台師大天文與重力中心主任管一政主持，中央研究院院士葉永烜、台師大物理系教師卜宏毅、中央研究院天文與天文物理所特聘研究員李景輝等人一同參與，針對天文觀測、行星演化到生命科學等面向，與奎洛茲展開對話。

葉永烜表示，奎洛茲的發現不僅改變天文學，也改變人類面對宇宙的哲學視野。

奎洛茲也分享，真正的教育應幫助學生學會提問、勇於探索，「科學是連結人類與未來的橋梁，教育則是這座橋的根基」；他期待台灣能在跨國科研合作與教育推廣中扮演關鍵角色。（編輯：吳素柔）1141124