中央社

諾貝爾獎得主安德烈．蓋姆專題演講（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

「台灣橋梁計畫」10日舉行開幕式暨首場講座，邀請諾貝爾物理學獎得主安德烈．蓋姆（Andre Geim）（前中）發表專題演講，中研院院長廖俊智（前左）及前中研院長李遠哲（前右）也出席與會。

中央社記者郭日曉攝 114年11月10日

諾貝爾獎得主安德烈．蓋姆專題演講（2） 「台灣橋梁計畫」10日舉行開幕式暨首場講座，邀請 諾貝爾物理學獎得主安德烈．蓋姆（Andre Geim） （前中）發表專題演講，中研院院長廖俊智（前左） 及前中研院長李遠哲（前右）也出席與會。 中央社記者郭日曉攝 114年11月10日
諾貝爾獎得主安德烈．蓋姆專題演講（2） 「台灣橋梁計畫」10日舉行開幕式暨首場講座，邀請 諾貝爾物理學獎得主安德烈．蓋姆（Andre Geim） （前中）發表專題演講，中研院院長廖俊智（前左） 及前中研院長李遠哲（前右）也出席與會。 中央社記者郭日曉攝 114年11月10日

其他人也在看

中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%

中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%

[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%

新頭殼 ・ 4 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大

會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大

會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大

EBC東森新聞 ・ 19 小時前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」

北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」

生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。

民視 ・ 2 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警　專家估「13縣市」停班停課機率大

鳳凰會有颱風假？最快週二陸警　專家估「13縣市」停班停課機率大

據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」

吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」

娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。

民視 ・ 21 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾

亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾

今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。

自由時報 ・ 19 小時前
鳳凰將轉彎撲台！　賈新興估「13縣市」停班課機率大

鳳凰將轉彎撲台！　賈新興估「13縣市」停班課機率大

鳳凰颱風即將北轉朝台灣接近，週二、週三（11、12日）為影響台灣最明顯的時刻，尤其基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島慎防大雨及豪雨，氣象專家賈新興也預估，13縣市停班停課的機率大。

中天新聞網 ・ 4 小時前
樂天桃猿到底在想什麼？老將林智平不捨古久保限時動態PO文：「難看」

樂天桃猿到底在想什麼？老將林智平不捨古久保限時動態PO文：「難看」

體育中心／綜合報導2025年總冠軍樂天桃猿，在9日亞洲職棒交流賽結束震撼宣布，不和新任冠軍總教頭古久保健二續約，據傳連古久保本人都是7號才被通知，來不及和選手告別，又怕影響球員比賽心情，因此在9日古久保親口說出離隊消息時，讓許多球員都非常錯愕，也於個人社群PO表達對「阿公」古久保的不捨，陣中老將林智平更是直言：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！」另外也再PO出「拜託」、「難看」的限時動態，似乎意有所指。

FTV Sports ・ 2 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人　丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來

她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人　丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來

這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐　她居冠獲近40%、黃國昌9.8%

2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐　她居冠獲近40%、黃國昌9.8%

下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
北捷逼讓座白髮嬤連女童都不放過「還拿雨傘敲」　北檢起訴了

北捷逼讓座白髮嬤連女童都不放過「還拿雨傘敲」　北檢起訴了

8月29日社群媒體Threads上瘋傳一部影片，內容為台北捷運淡水信義線開往淡水方向的列車上，車廂內座位未滿的狀況下，曾婦以「東西很多，想掛在旁邊」為由，堅持要坐在「Fumi阿姨」所坐的優先席座位上。曾婦見「Fumi阿姨」不讓，便開始用手上的包包揮打對方。「Fumi阿姨」不堪...

CTWANT ・ 3 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」　致災雨炸北部、東部

各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」　致災雨炸北部、東部

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。

中天新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰最快下午轉強颱　「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數

鳳凰最快下午轉強颱　「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數

中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。

鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞

泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞

娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。

民視 ・ 16 小時前
鳳凰颱風明發布陸警　氣象署：北部納警戒區視減弱程度

鳳凰颱風明發布陸警　氣象署：北部納警戒區視減弱程度

中颱鳳凰逐漸北轉朝台灣逼近，氣象署預計今晚發布海上颱風警報，明日上午發布陸上警報機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒初估範圍將包括中南部、花蓮及台東，至於北部地區是否納入警戒範圍，則取決於颱風接近陸地時的減弱程度。

中天新聞網 ・ 2 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局　阮慕驊：跟我想的一樣

川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局　阮慕驊：跟我想的一樣

美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......

風傳媒 ・ 18 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！　律師：台灣年輕人沒理由不行

被外籍配偶年收入嚇到！　律師：台灣年輕人沒理由不行

律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。

中天新聞網 ・ 1 天前
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重

晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重

伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
快防颱！　鳳凰週一午後發海警　估「台中以南」登陸

快防颱！　鳳凰週一午後發海警　估「台中以南」登陸

鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。

TVBS新聞網 ・ 18 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤　網教一招：能告密還不沾腥

粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤　網教一招：能告密還不沾腥

藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前