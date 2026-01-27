諾貝爾獎得主梅爾達爾台大演講！揭秘點擊化學與永續未來

台大校長陳文章（右）致贈紀念品給諾貝爾化學獎得主梅爾達爾教授（左）。（台大提供）

2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕·彼得·梅爾達爾（Morten P. Meldal）近日赴台大演講，並以「化學促進永續世界：一切皆化學，及其如何影響我們的選擇」為題，並以「點擊化學」（click chemistry）的發現為例，闡釋如何透過革新化學反應的設計邏輯，直接提升資源使用效率，以大幅減輕環境負擔。他強調追求高效率、條件溫和且具備高度選擇性的化學反應，是現代科學研究邁向精準與節能的必經之路。

由台大「宋恭源先生頂尖研究講座」、世界和平基金會、中央研究院及多所國內大學聯合推動的「台灣橋樑計畫」，預計邀請30多位諾貝爾獎得主訪台。

2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕·彼得·梅爾達爾（Morten P. Meldal）近日赴台大演講，吸引大批校內師生與高中生慕名前來。（台大提供）

梅爾達爾於演講中回顧 「點擊化學」的誕生過程：由 acyl fluoride的研究出發，意外發現 alkyne 與 copper(I) 協同作用能高效生成 triazole，形成一種選擇性高、操作簡便、廣泛適用的化學策略。這個方法不僅可用於多功能分子設計，還能用於肽鏈交聯、聚合物合成，甚至改造抗藥性微生物，使原本耐藥的菌株重新對抗生素敏感。

梅爾達爾指出，隨著全球步入後疫情時代與能源轉型關鍵期，化學研究在當代社會中已不再是孤立的單一學科，而是與物理學的精密規律、生物學的多元脈動、醫學的臨床實務、工程學的規模化應用以及環境科學的生態保育緊密交織在一起，形成一個動態且互補的知識網絡。

梅爾達爾強調，面對全球危機，唯一有效的準備方式是教育。當前世界正出現「專制化趨勢」，愈來愈多國家受到單一領導者統治，這種局勢對全球極為危險，也無法有效解決真正的問題，例如全球暖化。他提醒當全球社會面臨塑膠污染、疫情、洪水、森林火災、土壤沙漠化，以及生物多樣性喪失等多重危機，如果人類社群不能根本驅動改變，將面臨生存威脅。

梅爾達爾說，科學創新或能提供上述問題的解答，面對這些問題，不僅需要技術與方法的突破，更需要培養下一代的科學素養。教育讓人類具備應對能力，面對長遠挑戰，關鍵是須從小學開始，用簡單直觀的方式讓學生闡釋原理，例如透過生活化實驗示範水分子變化，幫助孩子理解洪水與氣候變化背後的科學。

他認為，這種教學可以輔以人工智慧而推展至全球。其中，他特別談到立體化學以往很難傳遞，但透過人工智慧的輔助來「具象化」（visualization），加上文字和語音能夠快速翻譯成多種語言，讓從前不易傳遞的觀念變得清晰易懂。

